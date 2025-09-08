Más cerca de la nueva función del Castillito de Bajo de Guía de Sanlúcar

El Ayuntamiento de Sanlúcar ha iniciado las obras necesarias para la apertura del Castillito de Bajo de Guía como centro de interpretación de la Primera Circunnavegación. Los trabajos comenzaron el pasado 14 de agosto, cuentan con un plazo de ejecución de dos meses y suponen una inversión municipal de más de 43.000 euros, gestionada por la Gerencia Municipal de Urbanismo. La empresa adjudicataria es la sanluqueña Jibacons 25.

Las intervenciones responden a daños detectados en el edificio, entre ellos la entrada de agua por las cubiertas debido a la sustracción de la mayor parte de los bajantes exteriores, así como filtraciones por capilaridad y condensación en la planta semisótano y en la zona del ascensor. Las obras incluyen la colocación de bajantes de cobre similares a los existentes, limpieza de rejillas y sumideros, y pintado plástico antimoho después de limpiar las zonas afectadas por humedad.

La alcaldesa, Carmen Álvarez, destaca que estas actuaciones forman parte de un proceso de rehabilitación iniciado hace siete años en distintas fases. Según señaló, ya se ha dotado al edificio de suministro eléctrico, y actualmente se ejecutan los trabajos mencionados. Además, indicó que el gobierno municipal encargará estudios para poner en valor el edificio mediante salas museísticas centradas en la Primera Vuelta al Mundo y que evaluará la posibilidad de instalar un punto de información turística, considerando la ubicación estratégica del Castillito en Bajo de Guía, frente a Doñana y la desembocadura del río Guadalquivir.

Álvarez ha animado a la ciudadanía a participar en las actividades programadas para septiembre con motivo del Mes de la Circunnavegación y ha señalado que la intención del Gobierno local es consolidar el Castillito como un recurso turístico de la ciudad, compatible con su conservación y uso cultural.