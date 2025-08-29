Sanlúcar despide el exitoso cine de verano para centrarse en el Mes de la Circunnavegación

La ciudad cierra un verano marcado por el éxito de asistencia al Cine de Verano 2025 y encara septiembre con una intensa programación cultural que tendrá como eje central la conmemoración de la Primera Vuelta al Mundo.

La delegada municipal de Playas, Carmen Pozo, hizo balance este jueves de la edición de este año del ciclo cinematográfico estival, que ha vuelto a reunir a centenares de vecinos y visitantes en espacios al aire libre. En total se han celebrado ocho proyecciones gratuitas en diferentes puntos de la ciudad: cuatro en la playa de La Calzada, dos en el Centro Municipal de La Jara y dos en la Plaza Central de La Algaida, esta última como novedad.

El público ha respondido de manera masiva a una programación pensada para todos los gustos, con títulos familiares como Gru 4 o Padre no hay más que uno 4, junto a propuestas de corte social como Matria o comedias recientes como Ocho apellidos marroquís. Pozo destacó que “esta iniciativa se ha consolidado como una de las actividades con mayor aceptación del verano sanluqueño”, y subrayó la satisfacción del Gobierno local por ofrecer una alternativa de ocio accesible y gratuita.

Con el fin de agosto y el cierre del Cine de Verano, la ciudad da paso a un septiembre cargado de cultura. El delegado municipal de Cultura, Narciso Vital, presentó la programación de actividades, cuyo núcleo será el Mes de la Circunnavegación, en homenaje al regreso de la expedición de Juan Sebastián Elcano a Sanlúcar el 6 de septiembre de 1522.

Más de quince propuestas, organizadas junto a entidades culturales locales, se desplegarán por espacios emblemáticos como el Castillo de Santiago, el Palacio Ducal de Medina Sidonia, el Centro Cultural La Victoria o el Auditorio Municipal Manolo Sanlúcar. Entre ellas, destaca el desembarco simbólico en Bajo de Guía y el posterior pasacalle con “Cena con Elcano” el sábado 6, acto central de la conmemoración.

La programación se completa con presentaciones literarias, como la novela Leyendas de Telus: Nublada senda de J. del Boc (12 de septiembre), teatro costumbrista a cargo del grupo Barrio Teatro (26 de septiembre) y el espectáculo folklórico de Moncovil (27 de septiembre). Además, el Archivo Municipal exhibirá como “documento del mes” un plano de 1914 de la fachada del antiguo Hostal del Marqués.

“Queremos que Sanlúcar sea referente cultural y siga ligada a uno de los episodios más extraordinarios de la Historia, la Primera Vuelta al Mundo”, recalcó Vital, que animó a vecinos y visitantes a sumarse a esta cita.

Así, tras un verano de cine al aire libre, Sanlúcar afronta septiembre con una agenda cultural que refuerza su identidad histórica y proyecta su imagen como ciudad viva, participativa y abierta a la cultura.