La bandera verde vuelve a ondear en las playas de la Costa Noroeste

Las playas de Sanlúcar, Rota y Chipiona regresan progresivamente a la normalidad tras una semana donde los bañistas han tenido que estar pendiente de la situación de la mar. El mar de fondo, las pleamares y el oleaje han provocado que, en toda la provincia, y concretamente en la Costa Noroeste, se hayan vivido imágenes que no se veían desde hace años en estas fechas, como el caso de Rota, donde se prohibió el baño durante horas en casi todas sus playas por la peligrosidad del mar. Este viernes, y con vistas al último fin de semana de agosto, la bandera verde ya ondea en casi el 100% de las playas de la Costa Noroeste.

En el caso de Sanlúcar, donde las condiciones del agua son diferentes al ser la desembocadura del río, la normalidad ya es total, instaurándose la bandera verde tras varios días de color amarillo. Además, desde protección civil confirman que no hay previsión de que durante el fin de semana vuelva a cambiar el color de la bandera de los puestos de los socorristas.

Por parte de Rota, donde se ha vivido la peor situación estos últimos días, también se está volviendo gradualmente a la normalidad. La bandera ya es verde en todas las playas de la localidad, salvo en Punta Candor, una de las playas salvajes de Rota en la que suele haber más oleaje por las condiciones meteorológicas y actualmente la bandera es amarilla. Sin embargo, no se prevé que vaya a empeorar la situación en ninguna de sus playas, por lo que los bañistas podrán disfrutar de los últimos días de agosto en la localidad.