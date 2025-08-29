Cádiz enfrenta fin de semana apacible tras días de mar agitado y rescates en la costa

En la jornada del viernes, Cádiz capital y su provincia presentan cielos mayormente nublados, con una temperatura que ronda los 20 °C al amanecer y que evolucionará hasta alcanzar los 26 °C de máxima. La mínima prevista se sitúa en torno a los 22 °C, configurando un día templado y sin precipitaciones, propicio para actividades al aire libre, gracias a una atmósfera moderada y estable.

De cara al sábado, se espera que el sol domine el cielo andaluz. La mañana y parte de la tarde ofrecerán un ambiente mucho más despejado, con máximas que se elevarán hasta los 28 °C y mínimas nocturnas que se situarán en torno a los 21 °C. Estas condiciones favorecerán los paseos costeros y el disfrute de la playa, aunque conviene recordar la importancia de la protección solar, principalmente en las horas centrales del día, cuando el sol incide con mayor intensidad.

El domingo traerá un cambio en la trayectoria atmosférica. Se prevé una mayor presencia de nubes, aunque sin descartar la posibilidad de que el sol asome durante la jornada. Una brisa costera se hará notar ya en la tarde, atemperando la sensación térmica. Las temperaturas continuarán siendo suaves, con máximas que alcanzarán cerca de los 26 °C y mínimas que de 21 °C. Este ambiente más templado y ventoso invita a la prudencia en actividades marítimas, especialmente en embarcaciones ligeras o deportes náuticos, así como a planificar salidas al aire libre considerando la posibilidad de nubes variables.

En conjunto, el fin de semana en Cádiz transcurre bajo un patrón climático típico de finales de agosto con una transición hacia inicios de septiembre: jornadas cálidas, sin excesos de calor ni precipitaciones destacables, que permiten mantener un estilo de vida activo y saludable. La alternancia de sol, nubes suaves y una brisa benigna constituye una atmósfera idónea para quienes deseen aprovechar el entorno natural o programar escapadas dentro de la provincia.

Regreso del baño a las playas gaditanas

Esta semana ha sido complicada en las playas de la provincia de Cádiz debido al fuerte oleaje, esto ha provocado que se haya izado la bandera roja en todas ellas desde el martes y el baño haya estado prohibido. Este episodio es fruto de la tormenta tropical Erin y las mareas vivas de agosto. Desde el martes, el fenómeno de mar de fondo generó olas de más de dos metros, con pleamares excepcionales que afectaron seriamente la seguridad en el litoral gaditano.

En Los Caños de Meca, el oleaje arrancó una pasarela de madera y causó daños en un chiringuito, obligando a evacuar el local rápidamente. Los servicios de salvamento y socorrismo actuaron intensamente: según datos del martes, se atendieron más de quince rescates en zonas como los Delfines, Santa María del Mar y El Chato dentro de la capital, sin que se registraran heridos graves.

El jueves, a pesar de que algunas playas iniciaron el día con bandera amarilla, el Ayuntamiento de Cádiz decretó nuevamente bandera roja en Cortadura, Santa María del Mar y La Victoria debido a la persistencia de resacas peligrosas. El Servicio de Emergencias difundió que se esperaba que el fuerte oleaje amainara en la noche del jueves, recomendando extrema precaución.

El fin de semana en Cádiz transita hacia una atmósfera más serena tras días marcados por el oleaje extremo, los rescates y las restricciones al baño. La alternancia entre sol, nubes sueltas y una brisa refrescante ofrece un entorno favorable y seguro para quienes deseen disfrutar del paisaje, el turismo o actividades recreativas al aire libre, siempre bajo la supervisión de los servicios de socorrismo y respetando la señalización vigente.