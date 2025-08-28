Cielos despejados en Cádiz pero mar tempestuoso: bandera roja en gran parte del litoral gaditano impide el baño

En Cádiz y su provincia se combina una atmósfera estival apacible con un mar traicionero: cielos despejados y temperaturas templadas —según las previsiones de AEMET— contrastan con un litoral peligroso que ha impedido el baño durante dos días consecutivos. La causa: un episodio de mar de fondo originado por el huracán Erin y mareas vivas, que ha obligado a izar la bandera roja en gran parte del litoral gaditano. Esta medida de seguridad ha estado vigente desde la tarde del martes, afectando buena parte del litoral y al menos hasta este miércoles, con previsiones que indican que podría mantenerse hasta el jueves.

Los días anteriores habían transcurrido con un tiempo idóneo para disfrutar de la costa: sol, brisas suaves y temperaturas máximas entre 25 y 29°C, con noches refrescantes de entre 18 y 21°C, según AEMET . No obstante, el mar ha alterado esa tranquilidad. Desde el martes, los fuertes oleajes y corrientes han provocado al menos 16 rescates solo ese día, y en varios puntos del litoral —como La Fontanilla, en Conil— se registró incluso el fallecimiento de un bañista.

La bandera roja, que prohíbe el baño por peligro alto, ondea en casi todas las playas desde San Fernando hasta Tarifa, con varias excepciones como La Caleta en la capital. En muchos municipios, se han retirado pasarelas, papeleras y otros elementos de mobiliario como medida preventiva. Los efectos del mar de fondo, impulsado por el paso de Erin por el Atlántico Norte, han causado daños materiales en chiringuitos y pasarelas en localidades como Los Caños de Meca, donde incluso se colapsaron infraestructuras.

Según el servicio de emergencias 112, se espera que esta situación marítima adversa —combinación de mar de fondo, mareas vivas y viento de poniente— persista hasta la noche del jueves 28 de agosto.

Cádiz se encuentra ante un escenario paradójico: tiempo veraniego ideal para la vida al aire libre, pero un frente marítimo peligroso. El mar de fondo, reforzado por Erin, ha convertido el mar en un enemigo invisible y potente, imponiendo la bandera roja desde el martes y restringiendo el baño en casi todo el litoral gaditano. Las autoridades advierten que la prudencia sigue siendo esencial, incluso si el sol invita a acercarse.