Izan de nuevo la bandera roja este jueves en las playas de Cortadura, La Victoria y Santa María del Mar de la capital gaditana

La resaca continúa en las playas de Cádiz capital. Así lo confirma el Ayuntamiento de Cádiz, que ha informado de la bandera roja que ha vuelto a izarse en las playas de Cortadura, La Victoria y Santa María del Mar este jueves.

El fuerte oleaje que desde el pasado martes lleva azotando al litoral gaditano como consecuencia de la tormenta tropical Erin procedente del Atlántico Norte continúa presente dos días después. Así, si este miércoles ondeó la bandera roja en todos los arenales de la capital salvo en La Caleta, hoy se salva también esta playa de la prohibición del baño por las corrientes de resaca. Si bien, es importante extremar la precaución en todo momento y en todas las playas.

La tormenta tropical Erin, unido a las mareas vivas que se están dando a finales de agosto en el litoral de la provincia de Cádiz, ha sido la causante de los episodios de fuerte oleaje experimentados este pasado martes en las playas gaditanas, y que ha ocasionado más de 15 rescates y daños en pasarelas y chiringuitos de la costa como la de El Pirata en Los Caños.

De esta manera lo ha explicado Javier Benavente, decano de la Facultad de Ciencias del Mar en la Universidad de Cádiz, quien ha reconocido que, aunque no es un episodio "frecuente", sí que hay antecedentes de sucesos similares en Cádiz.

Ha detallado que aunque la tormenta Erin, "que está ahora mismo en medio del Atlántico" con vientos de más de 100 kilómetros horas han generado un fuerte oleaje, se está notando en el litoral gaditano a través de lo que se conoce como "mar de fondo", añadiendo a esta circunstancia las mareas vivas de agosto con pleamares elevadas.