Bandera roja y al menos quince rescates en las playas de Cádiz capital

La jornada de playa se ha complicado en las playas de la capital gaditana y de todo el litoral al completo. El fuerte oleaje ha sido más que evidente nada más arrancar el día en estos arenales, que amanecía con bandera amarilla debido a las olas y el mar de fondo, y ha terminado con bandera roja en las cuatro playas de la ciudad: Cortadura, la Victoria, Santa María y la Caleta.

Una situación que ha mantenido muy atentos a los servicios de rescate, que han intervenido al menos en quince ocasiones, siete de ellas en la zona de los Delfines, cinco en Santa María del Mar y tres en la zona del Chato. Según fuentes municipales, los servicios de salvamento y socorrismo han permanecido coordinados con la Policía Local desde primera hora de este martes. De hecho, durante la tarde han trabajado 39 socorristas en todas las playas, 6 embarcaciones, 8 torres de vigilancia, y tres ambulancias. "Están todos avisados de la situación de oleaje y se están dando mensajes de precaución por megafonía desde esta mañana", afirmaban al inicio de la tarde. Si bien, pasadas las 19.30 horas, tanto la Policía Local como los servicios de socorrismo han solicitado a los bañistas que salgan del agua "debido al empeoramiento de las corrientes".