Aviso especial en las playas de Cádiz: Oleaje y mar de fondo en todo el litoral gaditano

Tras el idílico día de playa de este lunes, el martes 26 de agosto ha amanecido con una estampa mucho más ajetreada en el litoral gaditano con aviso especial por oleaje y mar de fondo en las playas de El Puerto, Cádiz, San Fernando, Chiclana, Conil, El Palmar, Barbate, Trafalgar, Tarifa y el Estrecho de Gibraltar. El aviso se prolongará el martes 26, miércoles, 27 y jueves, 28 de agosto, por lo que hay que tener especial precaución en el baño, si es que está permitido.

El gran oleaje ha sido más que evidente nada más arrancar el día, en la que ha sido una jornada cada vez más complicada para los servicios de rescate de los arenales gaditanos, donde ondean banderas rojas y amarillas.

En El Puerto de Santa María se han producido hasta seis rescates, con la bandera roja en la playa de Las Redes, donde han tenido lugar hasta seis rescates. Dicho fenómeno se mantiene y, por el momento, Protección Civil El Puerto ha puesto bandera roja en otras playas de la zona, como la de El Buzo, donde por el momento está prohibido el baño.

En las playas de Cádiz capital, donde lucen banderas amarillas, también se está viviendo un intenso día debido al fuerte oleaje, lo que ha mantenido muy atentos a los servicios de rescate. Según fuentes municipales, los servicios de salvamento y socorrismo están coordinados con Policía Local desde primera hora. En la tarde del martes han trabajado 39 socorristas en todas las playas, 6 embarcaciones y 8 torres de vigilancia, y tres ambulancias. "Están todos avisados de la situación de oleaje y se están dando mensajes de precaución por megafonía desde esta mañana", afirman.

Y en Conil, cuyas playas han amanecido con bandera amarilla, ha fallecido un hombre por ahogamiento en La Fontanilla, aunque se desconoce el motivo de la muerte. Esta persona ha tenido que ser rescatada del mar tras ser localizada bocabajo sin que los sanitarios desplazados pudieran hacer nada por su vida. El aviso fue recibido sobre las 13.00 y aunque se le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar en el lugar, los servicios sanitarios del 061 confirmaron su fallecimiento.

Cabe apuntar, además, que las playas de Conil han amanecido con bandera amarilla hasta poco después de este suceso, cuando Protección Civil ha decretado sobre las 14,30 horas la bandera roja en todas las playas de la localidad dado que el estado del agua no está óptimo para el baño debido a las corrientes de resaca.