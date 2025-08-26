Protección Civil realiza seis rescates en la playa de Las Redes en El Puerto

Esta mañana Protección Civil El Puerto ha realizado un total de seis rescates en la playa de Las Redes.

Así se ha sabido a mediodía tras conocer el estado actual del mar, donde se está produciendo un Mar de Fondo. Este fenómeno, muy peligroso para los bañistas, se caracteriza por un oleaje prolongado y uniforme donde hay que tener especial cuidado con las resacas y corrientes que pueden arrastrar hacia el fondo.

Dicho fenómeno se mantiene y, por el momento, Protección Civil El Puerto ha puesto bandera roja en otras playas de la zona, como la de El Buzo, donde por el momento está prohibido el baño.