Un hombre muere ahogado en la playa de la Fontanilla, en Conil

Un hombre ha fallecido tras ser rescatado del mar en la playa de La Fontanilla, en Conil, sin que los sanitarios desplazados hayan podido hacer nada por salvar su vida.

Según ha confirmado a EFE el servicio de Emergencias 112, el varón fue localizado flotando boca abajo a poca profundidad después de un aviso recibido a las 13.10 horas de este martes y, aunque se le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar en el lugar, los servicios sanitarios del 061 confirmaron su fallecimiento.

Hasta el momento se desconocen la edad del hombre y las circunstancias que provocaron el ahogamiento. En el operativo participaron la Guardia Civil, la Policía Local y Protección Civil.