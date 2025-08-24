Llega una dana que dejará lluvia con barro y algún rayo en Cádiz este domingo

Una dana se está acercando a la península por el Golfo de Cádiz este domingo 24 de agosto, según las previsiones de la AEMET. Un fenómeno meteorológico que ya está dejando una banda nubosa con precipitaciones y algún rayo, según la Agencia Estatal de Meteorología. También alertan de la llegada de una gran cantidad de polvo en suspensión o calima, que se mantendrá activa hasta el martes. Si bien, aunque ha entrado por esta zona, los efectos más notables parece que tendrán lugar en el tercio nordeste de la península y Baleares.

Concretamente, esta sábado hablaba de la llegada de un frente poco activo por el noroeste y la formación de una dana en el suroeste "con incertidumbre sobre su evolución", que dejará chubascos, y puede que tormentas fuertes en el litoral catalán y zonas del interior noreste, sin descartar las montañas del sudeste.

En la provincia gaditana, pese a un vivir un domingo con alternancia de nubes y claros, está previsto que caigan unas gotas en la madrugada del lunes por algunas zonas del litoral gaditano cercanas al Campo de Gibraltar. Así lo recoge también el portal eltiempo.es, en el que afirman que "la nubosidad media y alta nos acompañará durante todo el día y a ratos el cielo podría estar cubierto. No es descartable que caigan algunas gotas con barro, y en el entorno del Estrecho se podría formar alguna tormenta al final del día, pero poca cosa".