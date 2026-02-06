Pedro Sánchez, en Cádiz tras la borrasca: "Ya estamos pensando en la reconstrucción de las zonas afectadas, que son muchas""

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha estado este viernes en la provincia de Cádiz, donde ha sobrevevolado las zonas más afectadas en la Sierra de Cádiz y luego se ha reunido con representantes de los dipositivos de emergencia en San Roque para conocer de primera mano cómo avanza la situación. "Le quiero decir que y estamos ya pensando no solo en la respuesta, sino también en la recontrucción y relanzamiento de las zonas afectadas que son muchas", explicaba Sánchez en una comparecencia posterior, donde ha destacado la colaboración entre las distintas administraciones.

El íder del Ejecutivo ha trasladado su "empatía" y "solidaridad" a todos los vecinos que están sufriendo las consecuencias de la borrasca Leonardo, a los que tambíen les ha pedido "comprensión --que me consta que la tienen-- y de paciencia, porque las decisiones que se toman por parte de los servicios de protección civil son para salvaguardar y asegurar la vida de nuestros conciudadanos", ha explicado.

Sánchez ha dicho sentirse "sobrecogido" al ver los efectos del temporal. "Esas lluvias que no terminan, un suelo que ya no es capaz de absorber más agua y por tanto la expulsa" y especialmente los vecinos de localidades aisladas y aquellos que han tenido que ser desalojados, como Grazalema y ciudadanos de Arcos. Les ha pedido "confianza" en los expertos y en los servicios de emergencia, que están tomando decisiones con el objetivo de garantizar la seguridad.

El jefe del Ejecutivo ha advertido desde el puesto de mando avanzado de San Roque de que todavía vienen "días largos" y complejos porque está prevista la llegada de una nueva borrasca que dejará más lluvias en el sur de la península y por tanto ha pedido a los ciudadanos que sean "prudentes" mantengan la "calma" y se informen a través de los servicios de emergencia y las administraciones públicas. Todavía vienen "días largos" por la llegada de una nueva borrasca, añadió.

La administración central tiene desplegados 10.000 efectivos de los distintos cuerpos, "en perfecta coordinación" con la Junta de Andalucía, las diputaciones provinciales y los ayuntamientos. De hecho Sánchez, ha destacado la "extraordinaria coordinación y cooperación" entre las distintas administraciones en la gestión de esta "emergencia climática" según ha calificado estos episodios meteorológicos en varias ocasiones.