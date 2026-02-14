La patronal advierte que "una gran ayuda, si no llega a tiempo, no es ayuda”

La Confederación de Empresarios de Cádiz (CEC) advierte de que la provincia encara un impacto económico aún difícil de cuantificar tras el encadenamiento de borrascas que ha azotado el territorio. Su presidente, José Andrés Santos, sostiene que la afección es “transversal” y que, más allá de las imágenes de láminas de agua, el daño se extiende a todos los sectores productivos. Según sus estimaciones, solo el sector agrario supera ya los 500 millones de euros en pérdidas.

Las comarcas más castigadas presentan un panorama “prácticamente devastado” en enclaves concretos, pero el alcance real va más allá de los puntos negros. En el campo, detalla, hay cosechas arrasadas, infraestructuras agropecuarias dañadas y sobrecostes imprevistos para alimentar al ganado tras la desaparición de pastos y forrajes. A ello se suma la pérdida de material fitosanitario y vacunas. En zonas como Chipiona, los invernaderos han sufrido el envite del viento y la lluvia, mientras que en distintos polígonos industriales se registran daños por anegaciones, caída de torretas eléctricas, cortes de suministro y maquinaria estropeada.

El sector servicios tampoco escapa al temporal. Comercio, hostelería y turismo —“hipersensibles” a la climatología— han sufrido caídas de ventas que la patronal sitúa en torno al 30% durante los días con alertas rojas a finales de enero y febrero, pérdidas que no se recuperarán. En el litoral, playas e infraestructuras asociadas —pasarelas, caminos, chiringuitos— presentan graves desperfectos. Aunque la temporada alta aún queda lejos, Santos cree que el margen es escaso y que solo una reacción rápida permitirá llegar a primavera con garantías.

Mecanismo ágil y liquidez urgente

Ante este escenario, la CEC se ofrece como interlocutor para articular, junto a ayuntamientos, Diputación, Junta y Gobierno central, un mecanismo “sereno pero urgente” que canalice ayudas comprensibles y ágiles. El presidente advierte de que “muchas pymes y autónomos siguen figurando como negocios abiertos y facturando cuando, en realidad, su actividad está seriamente mermada. En pleno invierno —la etapa más débil de todo el año—, con impuestos y obligaciones fiscales en curso, la falta de liquidez puede desencadenar una segunda ola de quebranto” si no se flexibilizan plazos y cargas.

El temporal, añade, también “ha vuelto a poner en evidencia las carencias estructurales de la provincia”. Tras años de sequía “en los que la patronal ya reclamó inversiones hídricas”, Santos insiste en proyectos como la conexión entre la presa de Guadalmedina y el embalse de Bornos para laminar avenidas y evitar desbordamientos aguas abajo en el Guadalete. A su juicio, la planificación debe contemplar tanto la gestión de crecidas como el almacenamiento para épocas secas.

La red viaria es otro de los puntos débiles. Carreteras con baches, taludes y muros dañados, caminos caídos y accesos comprometidos muestran, según la patronal, que Cádiz —puerta atlántica y expuesta históricamente a temporales— necesita infraestructuras dimensionadas a su población y tejido empresarial.

En el Campo de Gibraltar, el bloqueo del tráfico por el corte del paso del Estrecho dejó miles de camiones parados sin áreas adecuadas de estacionamiento, colapsando polígonos y accesos. Para Santos, “el crecimiento del Puerto de Algeciras y de la logística provincial exige nuevas infraestructuras que ordenen el transporte pesado y eviten cuellos de botella”.

Con todo, el mensaje final es de coordinación y urgencia. La Confederación defiende que, como se ha demostrado en otras crisis, “la colaboración entre administraciones es posible”. Pero subraya que la eficacia dependerá del tiempo de respuesta: “Una gran ayuda, si no llega a tiempo, no es ayuda”.