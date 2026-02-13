Paterna recupera la normalidad en el suministro de agua potable

El municipio de Paterna ha recuperado hoy la normalidad en el suministro de agua potable después de que los últimos análisis realizados hayan dado negativo en la presencia de una bacteria que ha dejado a la población casi cinco días sin servicio, teniendo que habilitar camiones cisterna.

Como han explicado el alcalde de Paterna, Andrés Clavijo, y el presidente del Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana, Andrés Díaz, en un mensaje en las redes del Ayuntamiento, el agua es "apta" para su consumo, tal como se ha confirmado con la notificación recibida por parte de la Autoridad Sanitaria.

"Por cuarta vez consecutiva las pruebas han salido bien en nuestra agua, no hay bacteria ninguna, por lo tanto, es apta de nuevo para todo el consumo, sin restricciones ninguna", ha expresado el alcalde.

Por su parte, el presidente del Consorcio ha reiterado el levantamiento de las restricciones que se habían impuesto tras dar positivas las pruebas realizadas. Además, ha agradecido "la paciencia" de los vecinos y el trabajo que se ha hecho por parte de los trabajadores de su entidad, que "han echado al pie del cañón", así como a los trabajadores municipales.

Andrés Díaz ha reconocido que es "una molestia" no tener agua en casa "en estos días", asegurando que "de todo salimos y Paterna está preparada para todo".