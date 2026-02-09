Paterna de Rivera, Medina Sidonia y Alcalá de los Gazules, sin agua potable por la detección de bacterias

Los municipios de Paterna de Rivera, Medina Sidonia y Alcalá de los Gazules no podrán disponer de agua potable procedente del pantano de los Hurones durante los próximos días, tras detectarse la presencia de bacterias en el suministro. Tanto Paterna como Medina están abasteciéndose de tres camiones cisternas por localidad, mientras que Alcalá está haciendo uso de sus propios recursos.

El presidente del Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana, Andrés Díaz, ha explicado que dentro del protocolo habitual de control, reforzado a causa de las lluvias y borrascas de las últimas semanas, se detectó una turbidez y suciedad superior a lo normal en el agua. Como consecuencia, se intensificaron los análisis y en uno de los controles realizados en Paterna de Rivera se halló la presencia de seis bacterias, una de ellas en la salida del depósito, lo que activó la alarma sanitaria.

Según ha detallado Díaz, a las 22:15 horas del domingo recibió el aviso tras el informe de una inspectora de Sanidad, momento en el que se contactó con los alcaldes de las localidades afectadas para paralizar el uso del agua para consumo humano, prohibiendo beberla o utilizarla para la limpieza de utensilios. Debido a la hora y para garantizar que toda la población estuviera informada, se decidió cortar completamente el suministro en Paterna de Rivera.

En el caso de Medina Sidonia, el agua sigue llegando a los hogares, pero con la advertencia expresa de no hacer uso humano del mismo.

Durante la noche del domingo se realizó un cultivo bacteriológico, cuyos resultados se conocerán en un plazo de 48 horas. Las previsiones apuntan a que la bacteria haya desaparecido, por lo que el suministro podría volver a la normalidad entre el martes por la noche y el miércoles por la mañana.

Mientras tanto, se ha habilitado el suministro mediante camiones cisterna, con tres vehículos en Paterna de Rivera y otros tres en Medina Sidonia.

Por su parte, Alcalá de los Gazules ha cortado el agua procedente de Paterna y está utilizando su propio abastecimiento, sobre el que se están intensificando los análisis para garantizar su total seguridad.

Andrés Díaz ha insistido en que el consorcio debe seguir estrictamente los protocolos de seguridad: “Sabemos que estas medidas son muy molestas, pero la seguridad está por encima. Estamos hablando de vidas humanas y tenemos que ser responsables”.