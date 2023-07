Pilar González Modino fue senadora y ahora aspira a ser diputada. Esta extremeña que se siente andaluza de corazón y pensamiento (ha vivido más años en Andalucía que en Extremadura) aceptó encabezar la lista de Adelante Andalucía por Cádiz, la única provincia andaluza por la que intentarán tener “alzar la voz” en el Congreso.

–Tras algo más de una semana de campaña, ¿qué sensaciones tiene Adelante Andalucía?

–Sensaciones positivas. No hemos percibido ningún rechazo en ningún sitio con este formato de reparto de propaganda y de folletos, de cercanía con la gente donde peleamos voto a voto por la calle.

–¿Y qué voto persigue?

–Perseguimos votos andalucistas, votos de izquierda, perseguimos votos de gaditanos y gaditanas del conjunto de la provincia que de alguna manera se rebelan contra la situación, con los peores indicadores en cualquier materia, que tienen ganas de cambiar esa situación. Somos ese partido andaluz dispuesto a cambiar las cosas.

–Andaluz desde Cádiz: ¿Por qué sólo desde aquí, no había músculo para hacerlo en otras provincias también?

–No ha sido una decisión ni frívola ni caprichosa. Déjame decir de entrada, que soy historiadora y tengo esa deformación (ríe), que todas las revoluciones de la edad contemporánea han empezado en Cádiz, siempre. En el conjunto del país Cádiz ha sido vanguardia y punta de lanza desde 1812. ¿Por qué en Cádiz? Las razones son de índole pragmática y de análisis de la realidad. En Cádiz obtuvimos el mejor resultado de las elecciones andaluzas de hace apenas un año, el mejor resultado del conjunto de la izquierda a la izquierda del PSOE. Tenemos razones para pensar que repitiendo ese resultado conseguimos el escaño. Y que apelando además a la memoria andalucista de otras votaciones, tenemos a la mano el escaño.

¿Por qué no en el conjunto de Andalucía? Básicamente, entre otras cosas, por sentido de la responsabilidad, por no fragmentar más las izquierdas, para que nadie pudiera ponernos etiquetas que no nos corresponden. Creo que es una decisión humilde pero valiente. Es una decisión que se tomó con un debate dentro de la organización, una consulta a la militancia para que la decisión, que no deja de ser arriesgada, fuera compartida por la mayoría de la organización.

–Si consiguen escaño, ¿serán la voz de Cádiz o la de Andalucía?

–La voz de Andalucía, pero no voy a dejar de hablar de Cádiz. Lo estamos repitiendo en esta campaña: el camino más corto entre la sierra de Cádiz, por ejemplo, y el Congreso de los Diputados pasa por Adelante Andalucía, porque hemos hecho un programa para Andalucía pero también un programa específico para las comarcas de Cádiz. En caso contrario, sería una deslealtad con la gente de esta provincia a la que estamos pidiendo su confianza. No podríamos no hablar de Cádiz. En todas las comarcas hay más de una razón para alzar la voz en el Congreso.

–¿Estuvo cerca alguna vez la tentación de no presentarse a las elecciones?

–No, no.

–¿Nunca?

–Para ser sincera, alguna persona lo planteó. Apenas nos reponíamos del resultado de las municipales, ni siquiera nos dio tiempo a hacer un análisis. Es comprensible que en ese estado de ánimo, al inicio del debate, se planteara. Pero duró na y menos la proposición. Además, es en el contexto de las elecciones generales donde mejor se entiende el mensaje de Adelante Andalucía, que tiene que vez con el andalucismo y con la izquierda.

–Imagino que ser cunera no es ningún obstáculo para encabezar una candidatura. O no se siente cunera.

–Digo yo que a Marlaska le podían decir algo de eso, ¿no? Mala sombra de que vuelva a presentarse por Cádiz cuando el detalle que ha tenido ha sido enviar una tanqueta de la Policía a un barrio de gente trabajadora...

Pero yo no me siento cunera. No nací andaluza, pero he parido a tres andaluzas y reivindico mi carta de naturaleza. Y llevo desde los 18 años en Sevilla. En Cádiz es difícil sentirse extraño. Es llegar y te mimetizas, me siento como en casa. El primer baño con las niñas era en Corpus, fiesta en Sevilla, y en Cádiz. Y la primera vez que vi el mar, con 9 años, fue en Cádiz.

–La formación de las listas, con Teresa y Kichi en puestos relevantes pese a que ambos se retiraban de la política, imagino que habrá sido fruto de una reflexión. No sé si eso es entendible en la calle. Dos figuras, además, que la acompañan en el cartel electoral.

–Sí, verás, yo creo que ellos lo han explicado en alguna ocasión. Una cosa es la política a lo grande y otra cosa es la política institucional, que es una parte de la política muy visible pero que no es lo único que se hace en política. Eso es lo que han hecho Teresa y Kichi. Ellos han cumplido su palabra de estar ocho años en sus respectivas tareas institucionales y después volver a su trabajo. Pero no se han muerto ni na; al contrario, son personas esencialmente políticas y sería, desde mi punto de vista, un despilfarro renunciar a dos representantes que son referentes. Me parece un gesto de generosidad de ambos. Es verdad que se ha debatido internamente, y en la calle yo no percibo rechazo. Son dos valores políticos, dos referentes a los que no estamos dispuestos a renunciar.

–En su programa electoral hay aspectos generales, de política estatal, pero hay aterrizaje en la provincia, sobre todo en la reindustrialización de las comarcas, el traslado de sedes estatales y el transporte ferroviario.

–El programa tiene dos materias fundamentales, una tiene que ver con el trabajo y la otra, con los cuidados del medio ambiente y de las personas. El trabajo es el principal problema: nada más que en la bahía de Cádiz hay más personas inscritas en el Servicio Andaluz de Empleo que en todas las Islas Baleares y que en toda Navarra. Son indicadores alarmantes. La reindustrialización, la reversión del cierre de Airbus son condiciones de las que hablaremos si nuestro voto es necesario en la investidura. Porque es una necesidad real de la gente de Cádiz, no se puede vivir del turismo cuando aún en este mes, temporada alta, sigue habiendo precariedad en los contratos y situaciones difíciles de asumir. El turismo es un sector importante, pero deja escaso valor añadido.

La reindustrialización es posible porque están las plantas, está la mano de obra. Hay infraestructura en lo material y en lo profesional. Hay que hacer una reconversión en cosas que sean sostenibles. Aparte de poner copas, de tener una gastronomía excelente y de ser acogedoras con quienes nos visitan, pues sabemos hacer aviones, barcos...

–Y la campiña de Jerez también.

–Claro, tiene que ver con el sector vitivinícola, con esa transformación que se produjo con aquella reforma de las bodegas: venta del patrimonio y echar al paro a muchísimas personas que trabajaban en ese sector. Lo que se produce en la campiña sale sin manufacturar, por lo que no deja valor añadido. Hay que fomentar algún tipo de industria de manipulación, conservera de lo que se produce para generar valor añadido. Hay que recuperar parte del sector vitivinícola porque Jerez es una marca de prestigio.

–¿Y para el Campo de Gibraltar?

–La industria pesada, que es una lacra. De hecho, los seis municipios que tienen menos esperanza de vida en el conjunto del Estado son andaluces y están en el triángulo Cádiz, Sevilla y Huelva; los de aquí por la industria pesada del Campo de Gibraltar. Hay que plantear un horizonte para que toda esa industria pesada vaya desapareciendo y vaya dejando lugar a industrias sostenibles; es imprescindible porque nos jugamos el aire que respiramos.

–Las sedes: el Constitucional a Cádiz; Adif, a Jerez, y Puertos del Estado, a Algeciras.

–Sí. Es que para calcular las balanzas fiscales de todo lo que factura el Puerto de Algeciras, que es el mayor del Estado en mercancías, el 50% de ese IVA va a la comunidad de Madrid. La propuesta es trasladar Puertos del Estado a Algeciras, que en Madrid no hay puerto... El Constitucional en Cádiz por una cuestión histórica, por La Pepa.

–¿Y Adif es un intento a la desesperada de que funcione el tren?

–Sí, sí básicamente. Es una necesidad. Las inversiones que necesitamos tienen que ver con el tren en Andalucía, y son las más costosas. Tienen que ver con el corredor mediterráneo, que tiene que llegar hasta Algeciras y no sólo para el tráfico de mercancías, también el de pasajeros. También la conexión por tren entre las dos Bahías, incluso con el formato del tranvía. Y en la Costa Noroeste es que hubo tren hasta 1984. Hay mucho que invertir, y el tren no sólo es un tema de comunicación, es un tema de cohesión social que mejora la economía. El tren es riqueza.

–Junto a estas propuestas, el programa recoge otras más generales, de izquierdas, que precisan de influencia en el futuro Gobierno: ¿A Pilar González le conviene que gane el PSOE estas elecciones o que el experimento de Sumar salga bien?

–A mí me interesa que Andalucía tenga voz en el Congreso.

–Pero para sacar este programa adelante hace falta un gobierno que lo acepte, en la oposición...

–Para sacar estas cosas adelante, intuyo, sería más fácil con un gobierno progresista, en la oposición a un gobierno progresista pero tirando de ese gobierno para cumplir con esas necesidades. Pero lo que me interesa de verdad es estar allí y poder decir estas mismas cosas.

–Pero no es lo mismo decirlas a un gobierno de Sánchez que a uno de Feijóo.

–No, no es lo mismo. El objetivo es influir en lo posible. Como Teruel Existe, que sé que han conseguido un montón de cosas para una provincia que tiene la población de Algeciras.

–¿La desunión de la izquierda es una tendencia histórica, algo cíclico? ¿Por qué sucede? ¿Y por qué después de una experiencia de gobierno de coalición que, con sus divergencias, ha aguantado razonablemente bien?

–En esto creo que tiene que ver también el contexto en el que la derecha y la ultraderecha se está desplegando, en toda Europa, y la izquierda se está replegando, cosa que nosotras queremos contribuir a que no ocurra. No queremos que la izquierda esté a la defensiva, sino volver a salir a la ofensiva. Tenemos claro que esa es la posición desde la que se defienden los derechos conquistados. ¿La desunión? Bueno, hay algo de tradición histórica probablemente, pero creo también que es un debate que se da sobre todo entre medios de comunicación y políticos, pero desde el punto de vista de la ciudadanía no se considera como tal problema o al menos no se le da la misma importancia. Nosotros hemos tomado la decisión, entre otras cosas, para no debilitar a la izquierda, nuestro derecho es presentarnos, y podríamos haberlo hecho en toda Andalucía, pero decidimos concentrar el esfuerzo en un territorio y no contribuimos a fragmentar a la izquierda. Creo que ha sido un gesto de lealtad.

Además, no podemos dejar toda la impugnación de este gobierno progresista a la derecha, porque entonces la derecha se crece y se viene arriba, que es lo que está ocurriendo. Alguien tiene que quedar en la izquierda para tirar, para reclamar cosas.

–Lo preguntaba por la última experiencia de las municipales en Cádiz. Los números dicen que si Podemos no se hubiera presentado, el alcalde podría haber sido otro... ¿Puede volver a pasar, puede que ni Sumar ni Adelante consigan escaño?

–Yo creo que no. Creo que vamos a sacar el escaño por Cádiz y estará a disposición de políticas de izquierdas para las gaditanas y los gaditanos y para el conjunto de los andaluces.

–Una duda: ¿se puede ser nacionalista y de izquierdas?

–Claro, hete aquí... (ríe)

–Lo digo por la universalidad, la ausencia de fronteras..., no por el componente burgués del nacionalismo.

–Eso es lo que iba a decir, el nacionalismo surge de la burguesía para defender los intereses de la burguesía, y básicamente en Andalucía la burguesía no existe y si existe es españolista o centralista, con lo cual no tiene nada que ver con el andalucismo. Y si en algún momento se ha inferido que el andalucismo es nacionalismo andaluz, es de izquierdas. Nosotros actualizamos el lenguaje con lo que llamamos soberanismo, que es capacidad para decidir. Nadie se plantea en Adelante Andalucía la cuestión del independentismo, ni de lejos. La intención es avanzar en esa capacidad de tomar decisiones para mejorar nuestra vida, que es lo que llamamos soberanismo. Nosotros somos universales, llevamos a la humanidad en el escudo.

–Como senadora defendió la candidatura del Carnaval de Cádiz como Patrimonio Inmaterial de la Unesco. Lo hizo recitando textos de comparsas, entre ellas ‘El perro andaluz’: “Cuidado, que vengo que muerdo”. ¿Va a morder mucho Pilar González si logra ser diputada?

–Sí, sí... Es que la comparsa de ‘El perro andaluz’ me impactó de una manera... Y con el personaje del perro que muerde... Yo es que no voy a pasármelo bien al Congreso, como tampoco fui a pasármelo bien al Senado; fui a trabajar intensamente y a conseguir alzar la voz y que se escuche. Esa metáfora de ‘El perro andaluz’ viene muy bien para lo que queremos hacer en el Congreso de los Diputados.