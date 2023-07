Adelante critica que "nadie mencionó" a Andalucía en el debate a siete

La candidata número uno de Adelante Andalucía al Congreso de los Diputados en las elecciones generales del próximo 23 de julio, Pilar González, ha criticado este viernes que "nadie mencionó ni tuvo en cuenta" a Andalucía en el debate a siete emitido este pasado jueves por Radio Televisión Española (RTVE), pese a que en esta comunidad vive "la quinta parte de los habitantes del conjunto del Estado" español.

Así lo ha denunciado la candidata de Adelante en una atención a medios en Jerez de la Frontera en la que ha lamentado que Andalucía "no existió en ningún caso" en dicho debate "en una televisión pública". "Somos la quinta parte de los habitantes del conjunto del Estado, y es como si hubiera un gran agujero al sur de Despeñaperros, o un inmenso silencio en el que nadie recuerda" a esta comunidad, ha advertido Pilar González, que ha apostillado que "eso ni es una condena ni una maldición", sino "algo que tiene remedio".

La candidata de Adelante al frente de la única lista con la que esta formación concurre a las elecciones generales, por la provincia de Cádiz, ha sostenido que "basta con la decisión de los andaluces" para "evitar que ocurran más debates como ese", con "siete personas debatiendo en una televisión pública y nadie" hablando de Andalucía ni representando a esa comunidad ni mencionando "las necesidades de los andaluces", ha abundado. "Por eso hace falta un partido andaluz", ha añadido la representante de Adelante para agregar que en su formación lo tienen "claro". "Aquí estamos, somos el partido andaluz que la próxima vez querrá estar en ese escenario y en ese debate representando a los ciudadanos de Andalucía", ha concluido en esa línea Pilar González.

Reunión en Jerez con el campo

Adelante Andalucía ha mantenido una reunión en Jerez con COAG para abordar los problemas y retos a los que se enfrenta el campo andaluz. Las candidatas Pilar González y Teresa Rodríguez se han mostrado agradecidas tras el encuentro que han considerado “muy útil” para tratar la defensa de la política agraria sin neutralidad.

“No somos neutrales en materia de defensa de política agraria, nosotros tenemos muy claro que entre los grandes y los pequeños elegimos a los pequeños, creemos que es necesaria una apuesta por la producción de cercanía, por la economía social del campo y por el desarrollo de la agroindustria en Andalucía” ha sentenciado Rodríguez como una declaración de intenciones de Adelante Andalucía, que no se mantendrá indiferente ni neutral ante la situación del campo andaluz.

Tras la reunión han defendido una serie de cuestiones que están incluidas en el programa de Adelante Andalucía en materia de agricultora y ganadería. Medidas proteccionistas que defiendan al sector frente al libre mercado ya que como ha subrayado Rodríguez, hace falta una “planificación democrática” para defender la ley de cadena alimentaria pero también para ir un paso más allá y obligar a hacer inspecciones automáticas cuando se produzcan contratos abusivos, quitar licencias de actividad a las grandes distribuidoras que abusen de los productores y transportistas y establecer mecanismos para fijar precios y garantizar el ejercicio del trabajo de forma digna.

Otro de los temas que han abordado con el Secretario provincial de COAG, Miguel Pérez, es el de las macro instalaciones de fotovoltaicas que afectan al campo en zonas con acto valor agrario que son “patrimonio social”. En esta línea, desde Adelante han mostrado su preocupación por el extractivismo energético con que “llenamos los bolsillos del oligopolio eléctrico y de los especuladores”

El agua ha sido otro de los asuntos tratados, uno de los problemas ecológicos de Andalucía más importante en estos momentos y han expresado que defenderán en el Congreso un criterio para que se para que se garantice la subsistencia y a los pequeños frente al panorama de las restricciones.

Por último, Pilar González ha defendido una “agricultura con agricultores, no con fondos buitres” que no cultiven la tierra ni producen los alimentos que después llegan a las manos de los consumidores. Ha denunciado un caso reciente como es el anuncio de los 1800 millones de euros de fondos europeos para un PERTE agroalimentario, del que no conocen nada representantes de agricultores ni cómo funciona ni qué procedimientos seguir. “Queremos estar para presionar al Gobierno central para que llegue a Andalucía y que lo que defendemos aquí se convierta en un compromiso en Madrid”