El parricida de Sanlúcar confiesa el crimen y el jurado lo declara culpable

Más información Arranca el juicio con jurado al supuesto parricida de Sanlúcar

Con nueve votos a favor y ninguno en contra, un jurado ha decidido este lunes en la Audiencia Provincial de Cádiz que el joven sanluqueño Antonio Nuñez Castro es culpable de la muerte de su padre. El acusado ha admitido ante el tribunal popular que en noviembre de 2017 asestó al menos ocho puñaladas a su progenitor con un cuchillo de 13,5 centímetros en el domicilio en el que ambos convivían. Su propósito, reconoció, era cobrar la herencia y así poder hacer frente a las deudas que le acuciaban, dado el alto nivel de vida que llevaba pese a ser un estudiante sin trabajo.

Esta confesión de los hechos ha dado lugar a que las dos acusaciones personadas en este procedimiento, la Fiscalía y la familia de la víctima, hayan planteado una calificación alternativa de los hechos. Así, si bien en un principio Antonio Nuñez acudía a juicio procesado por un delito de asesinato con alevosía, las acusaciones han replanteado sus conclusiones en la mañana de este lunes y lo han acusado de un delito diferente: homicidio doloso con agravante de parentesco. Esta modificación del tipo penal, auspiciada en la confesión del parricida, ha supuesto una importante rebaja en la pena de prisión planteada, que pasa ahora de los 22 años de prisión a 15.

Tanto la Fiscalía como la acusación particular también han solicitado que Antonio Nuñez quede desterrado de Sanlúcar durante 10 años una vez que cumpla su condena, que no obtenga ningún beneficio penitenciario hasta que no cumpla la mitad de la pena y que en caso de obtener beneficios pasado este tiempo, tenga prohibido entrar en Sanlúcar.