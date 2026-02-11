Nuevo programa de empleo y formación para jóvenes desempleados de Rota

El Ayuntamiento de Rota ha anunciado la puesta en marcha de un nuevo Programa de Empleo y Formación dirigido a jóvenes desempleados de entre 16 y 30 años. La iniciativa, denominada “Rota Futuro”, permitirá a 15 participantes formarse en el ámbito de la gestión administrativa y acceder a un contrato de formación en alternancia durante un periodo de doce meses.

Según ha informado la Delegación municipal de Transformación Económica, Formación y Gestión de Fondos, el programa se desarrollará gracias a una subvención concedida por la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, financiada con cargo al presupuesto del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

El proyecto, cuya fecha de inicio está prevista para el 20 de abril de 2026, tendrá una duración total de 1.920 horas y combinará formación teórica y práctica. De ellas, 800 horas corresponderán al certificado de profesionalidad de nivel 2 denominado “Actividades de Gestión Administrativa”, que se impartirá en el Centro Social Vicente Beltrán.

Durante el periodo formativo, el alumnado adquirirá competencias relacionadas con la gestión administrativa de compraventa de productos y servicios, tesorería y personal, así como con el tratamiento de documentación y registros contables mediante soportes convencionales e informáticos, siguiendo la normativa vigente y criterios de calidad establecidos. Una vez finalizada la fase formativa, los participantes podrán aplicar los conocimientos adquiridos mediante prácticas en distintas delegaciones municipales.

Las personas interesadas en participar deben estar inscritas como demandantes de empleo no ocupadas en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) y cumplir los requisitos establecidos en la convocatoria, tanto generales como específicos. Entre ellos se incluyen no contar con una titulación relacionada con el puesto de empleado administrativo, no haber suscrito previamente un contrato formativo en el mismo nivel y sector, y disponer como mínimo del título de Educación Secundaria Obligatoria o una acreditación equivalente.

Las inscripciones y el proceso de preselección se gestionarán a través del SAE, y los interesados pueden obtener información adicional en la Oficina del SAE de la Plaza de los Reyes Magos o en la Unidad ORIENTA, ubicada en la OTED. El propio Servicio Andaluz de Empleo será el encargado de informar a los candidatos sobre el procedimiento de selección del alumnado trabajador.