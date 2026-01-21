El Ayuntamiento de Rota propone limitar los horarios de las grandes superficies para proteger el comercio local

El alcalde de Rota, José Javier Ruiz Arana, mantuvo esta semana un encuentro con representantes de los trabajadores de los supermercados de la localidad para trasladarles una propuesta que el Gobierno municipal elevará al pleno ordinario de este miércoles. La iniciativa plantea instar a la Junta de Andalucía a modificar la normativa vigente con el objetivo de poder limitar los horarios de apertura de las grandes superficies en el municipio.

La propuesta recoge diversas medidas que responden a las demandas del colectivo de trabajadores y pone el foco en los efectos negativos que, a juicio del Gobierno local, tiene la actual libertad horaria en un municipio como Rota. Según se expone en el documento, esta situación supone un perjuicio para el pequeño comercio, que encuentra grandes dificultades para cubrir amplios horarios de apertura, incluidos los domingos, en clara desventaja frente a las grandes cadenas.

Asimismo, el Ejecutivo municipal advierte de que esta libertad horaria también repercute negativamente en las condiciones laborales de los empleados y empleadas de las grandes superficies, que son quienes soportan la aplicación de estos horarios extensivos.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Rota pretende que la Junta de Andalucía, como administración competente en materia de comercio interior, valore una serie de medidas y solicitudes orientadas a alcanzar un equilibrio entre la actividad comercial, los derechos laborales y el modelo de ciudad que defiende el municipio, basado en el fomento del comercio de cercanía y en una actividad económica sostenible y compatible con la vida familiar y social.