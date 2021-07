No bajen la guardia, ni las mascarillas

En junio de 2020 el Puerta del Mar se convirtió en un hospital libre de covid. El último paciente que quedaba ingresado dio negativo y, tras meses de dura lucha, parecía que el coronavirus remitía. Era el fin de la primera ola y las expectativas eran buenas de cara al verano. Un año después, y tras administrarse millones de vacunas en toda España, no sólo la pandemia no remite sino que la quinta ola empieza a notarse con fuerza en los centros gaditanos. De hecho, los ingresos no paran de subir en el Puerta del Mar, donde pasan ya de la veintena después de que en los últimos 14 días se hayan agravado los casos de algunos contagiados.

Este medio ha vuelto a hablar con uno de los sanitarios que ha estado en primera línea de batalla desde marzo de 2020. Llegó a contagiarse en su día y ahora, aunque vacunado, sabe que en cualquier momento puede haber una reinfección. “No se han hecho las cosas bien”, dice. Y tiene una teoría clara. “Quitar la obligatoriedad de la mascarilla en el exterior, o relajar su uso dejando a los personas la decisión de si está a distancia suficiente para llevarla, ha sido un gran error. A la vista está lo que está ocurriendo, que los contagios de los jóvenes se están multiplicando”, comenta.

Para este sanitario la prevalencia de la variante Delta es otro de los motivos. “No vemos que sea más virulenta, pero desde luego sí que es más contagiosa. Si sumas esto a la relajación de las medidas y a las mascarillas pues el cóctel es explosivo”.

En el Puerta del Mar vuelve a haber una veintena de ingresados por coronavirus

Por eso, advierte, las próximas semanas van a ser muy duras. “O damos un paso atrás y controlamos no sólo los aforos sino las horas de apertura de los bares, las playas, los botellones, o pronto los hospitales se llenarán de gente muy joven. Ya los estamos viendo, chavales de 20 a 30 años que llegan con cuadros complicados, con fiebre alta, con vómitos, dolores de cabeza y, lo que es más peligroso, dificultades respiratorias. Son jóvenes y la mayoría se recuperará, pero puede pasar que haya casos concretos donde tengan más problemas y hasta puedan acabar en la UCI, poner en riesgo su vida. Esto no se ha acabado y, aunque haya vacunas, hay que seguir manteniendo unas normas sanitarias hasta que la trasmisiónn baje, porque ahora mismo es altísima”.

En otros hospitales de la Bahía de Cádiz la situación es incluso más complicada, como por ejemplo en el Clínico de Puerto Real, donde los ingresos son ya casi 40 en planta. Hay que tener en cuenta que la zona de La Janda es una de las más afectadas actualmente, y que, por más que algunos no quieran verlo, siempre que sube la incidencia al final eso se ve reflejado en casos que necesitan una hospitalización.