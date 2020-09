Los municipios lanzan campañas de fumigación contra el virus del Nilo

No obstante, de momento, el Ayuntamiento ya trabaja con el Plan de Actuación y se ha puesto en contacto con la empresa concesionaria del servicio de aguas para que realice un tratamiento específico, así como con una empresa eque haga un control dentro del término municipal. Además, se han acometido labores de fumigación en las zonas de la isla de San Paulino y los alrededores del río y el polideportivo municipal.

En el caso de Barbate, su alcalde, Miguel Molina, pidió a la ciudadanía que siga las recomendaciones y señaló que “no hay que alarmarse, lo que se debe es tomar medidas de prevención”. El Ayuntamiento indicó que actualmente no hay ningún caso confirmado de virus del Nilo en la localidad, aunque el alcalde destacó que “sí es cierto que hay muchos problemas de mosquitos, y se ha reiterado muchas veces la necesidad de realizar fumigaciones”. En este sentido, recordó que esta acción es competencia de la Diputación. Molina sostuvo que se espera que los contagios por picadura de mosquito sean cada vez menores a medida que las temperaturas vayan descendiendo hasta la llegada del invierno.

En el caso concreto de Puerto Real, nada mas conocerse a finales de agosto la afectación del virus a un caballo arrancó una actuación doble que se centró en la limpieza de las fuentes municipales , especialmente en aquellas de aguas estancadas no cloradas, y en la fumigación de espacios verdes cercanos a núcleos poblacionales . Eran trabajos incluidos en la Fase II del protocolo de actuación contra el virus. Ahora se ha alcanzado la Fase I, puesto que existe afectación en humanos. Este martes se pusieron en marcha, de nuevo a través de la empresa Coplaga, nuevas fumigaciones siguiendo un plan de actuación que ha recibido el visto bueno de la Junta.

Llamamiento a la calma de los veterinarios

El Colegio Oficial de Veterinarios de Cádiz –Colvet Cádiz– pidió ayer prudencia y colaboración a la población ante el brote de virus del Nilo. Como medida de prevención, Colvet insistió en el uso de mosquiteras en puertas y ventanas, no encender las luces interiores al atardecer, evitar paseos entre el amanecer y el anochecer, y en cualquier tramo horario en zonas de matorral y humedales, correcta higiene corporal, evitar perfumes fuertes, emplear ropa que cubra bien y usar los repelentes de insectos de un modo racional y responsable. Es importante señalar que no todos los mosquitos están infectados y que no todas las personas que son picadas por un mosquito infectado contraerán dicho virus. El 80% de las personas infectadas son asintomáticas y sólo una pequeña parte de este porcentaje presenta encefalitis. Lo realmente importante, insiste Colvet Cádiz, es prevenir las picaduras de los mosquitos.