Alcalá de los Gazules confirma uno de los contagios del virus del Nilo

Una de las personas contagiadas por virus del Nilo en la provincia de Cádiz es residente en Alcalá de los Gazules, según ha confirmado este sábado el alcalde del municipio, Javier Pizarro (PSOE), que ha criticado duramente la gestión de la Junta de Andalucía tanto de la pandemia de coronavirus como de este caso.

"Desde la delegacion de salud (por supuesto no por la responsable política) nos han informado de un caso positivo del mosquito del virus en nuestra localidad. Hoy mismo se fumigarán las zonas cercanas al pueblo donde pueda haber agua estancada, lugar de más afección de los mosquitos", ha indicado el regidor en una publicación en redes sociales. "Como siempre una vez más, la Junta de Andalucia no se ha puesto en contacto con nosotros para absolutamente nada, y ya está bien. Esto no es política, esto no significa que el alcalde de Alcalá que no es de su partido lo pase mal para desgastarlo políticamente, esto no es el juego de las casitas", criticó Pizarro.

"No quiero ni un solo euro, que ya me ha quedado claro que no nos lo vais a dar para luchar contra todo esto, desde el 14 de marzo ni un puto (perdón por la palabra) euro. Pero necesitamos información de cuando las cosas pasan para actuar con los pocos recursos de económicos que tenemos", apuntó el primer edil del municipio. "Ya está bien de ninguneo, ya está bien de jugar con mi pueblo y con todos los de la provincia de Cádiz, ya está bien de creerse que todo en política vale. Solo pido algo lógico y normal independientemente del color político de cada administración, información para poder actuar en consecuencia", concluyó.

La Junta de Andalucía ha confirmado este sábado que hay cuatro personas ingresadas por virus del Nilo en la provincia de Cádiz, una de ellas en la UCI. En el hospital de Puerto Real hay al menos tres personas hospitalizadas, entre ellas un vecino de Vejer y otro de Puerto Real.