Las muertes de residentes en la ciudad de Cádiz crecieron un 5% en 2020

La pandemia está dejando profundas cicatrices en la demografía de la provincia de Cádiz. 2020 se cerró con un total de 11.224 fallecimientos, un 11,7% más que en el ejercicio anterior, según los datos definitivos de la estadística de Movimiento de la Población que elabora el INE.

Esta cifra eleva ligeramente la cifra avanzada el pasado mes de junio, en el que se contabilizaban 11.166 decesos, y confirma que la provincia de Cádiz ha retrocedido a números de mortalidad inéditos desde 1942, en los llamados años del hambre, cuando se cuantificaron en el conjunto de la provincia un total de 11.397 muertos en un contexto de graves carencias agravadas por la posguerra y la dictadura. Aunque para poner en contexto estos cifras hay que recordar que el censo de 1940 arrojaba un total 600.000 residentes en la provincia, menos de la mitad de la población actual.

La novedad de la estadística publicada recientemente por el INE es que incorpora un desglose por municipios. En el caso de la capital, se contabilizaron 1.401 óbitos, lo que supone un incremento del 5% respecto al ejercicio anterior. A pesar de ser la tercera ciudad de la provincia en volumen de población, es desde hace años la segunda con más fallecimientos, a gran distancia de Algeciras, donde se contabilizaron 1.046 fallecimientos en 2020, un 21% más que en 2019. En consonancia con su volumen de población, la primera ciudad con más decesos registrados fue Jerez, con 1.905, un 17% más que en el año anterior.

Tras estas tres localidades, las únicas que superan la cota del millar de óbitos, se sitúan San Fernando (813, +16,3%); El Puerto (772,+14,8%); Chiclana (593, +16%); La Línea (584,+9,1%); Sanlúcar (550, +8,9%); Puerto Real (287, uno de los pocos municipios con menos fallecidos que en el ejercicio anterior ya desciende un 1,7%); y Arcos (281, +9,7%).

Varias causas

No es posible achacar este exceso de mortalidad exclusivamente al Covid-19 ya que el INE no desglosa las causas de los fallecimientos. Las cifras oficiales de decesos por Covid-19 en 2020 ascienden a 561 según la Consejería de Salud y Familias, aunque hay que tener en cuenta que en la primera ola no se realizaban la misma cantidad de pruebas que en las siguientes. En ese sentido, llama la atención que tanto en la provincia como en la capital, el mes más mortífero de 2020 fue enero, seguido de diciembre y noviembre, cuando la tercera ola del Covid-19 empezó a impactar en la población.

No obstante, en la evolución de la mortalidad podrían entrar en juego otros factores, que aún no han sido suficientemente estudiados, como los efectos indirectos del bloqueo de la asistencia sanitaria en la detección y tratamiento de otras enfermedades a causa de la pandemia, o el incremento del peso de la población de tercera edad en el conjunto de la provincia.

El incremento de la mortalidad tiene su traslación en la esperanza de vida al nacer, que retrocede seis décimas, 81.7 años en 2019 a 81,1 en 2020, prácticamente un año menos que la media nacional. No obstante, hay que tener en cuenta que la esperanza de vida de Cádiz en 2020 es tres años superior a la que se contabilizaba en 2000 en la provincia de Cádiz (77,3), y una década más que en 1975 (71,5 años).

Nacimientos

En cuanto a los nacimientos por localidad de residencia de la madre, se confirma la tendencia a la baja que sigue la provincia de Cádiz desde hace años, al registrarse en 2020 un total de 9.116, 629 menos que hace un año. El comportamiento es dispar entre localidades, lo que evidencia que algunos municipios mantienen su dinamismo y son capaces de atraer o retener población joven, y otros aceleran su envejecimiento, agravado por las consecuencias de la pandemia.

Mientras que en la capital prácticamente se mantiene estable la cifra de nacimientos –663 en 2020, frente a 669 en 2019–, al igual que en Algeciras –987, doce menos que un año antes–, en Jerez el número de alumbramientos pasa de 1.647 a 1.431, un 13,1% menos. En San Fernando, la natalidad cae un 10%, con apenas 580 nacimientos, el mismo porcentaje negativo que se registra en Chiclana (622 nacimientos). Sin embargo, en El Puerto aumenta un 8,7%, hasta un total de 718, al igual que en Puerto Real, donde crecen los nacimientos un 5,9%, hasta un total de 303.

El diferencial entre los nacimientos y los decesos muestra el crecimiento vegetativo de la población. Es un indicador de la tendencia de la demografía, aunque para tener la fotografía completa faltarían las cifras de emigración que ofrecen los datos del padrón municipal que el Instituto Nacional de Estadística publicará en unas semanas. Ahí se recogerá el movimiento de la población que se ha marchado de Cádiz y los que vienen procedentes del resto de España o incluso del extranjero.

El saldo entre nacimientos y decesos es claramente negativo en el caso de la provincia de Cádiz, y muy especialmente en la capital, que registra un crecimiento negativo de 738 habitantes, muy por delante de Jerez (–474) o Algeciras (–59).

Hay municipios que compensan esta caída con la atracción de nuevos residentes, como apuntan los avances del padrón en Chiclana o El Puerto, pero la tendencia que sigue la capital es la de un declive que le lleva a perder una media de 1.000 habitantes anuales desde hace dos décadas.

Para situarlo en perspectiva, Cádiz es la quinta ciudad andaluza con peor saldo de crecimiento vegetativo pese a que es la undécima por volumen de población –le superan Sevilla (–1.541): Granada (–1.148); Málaga (–956); y Córdoba (–768).

Si se abre el foco al conjunto de España, es aún más llamativo. Cádiz es la vigésimo primera por saldo negativo, pese a que cae casi al puesto 60 por volumen de población empadronada, mientras que todas las ciudades que tienen un crecimiento vegetativo negativo superior tienen más de 150.000 habitantes, salvo Salamanca (que tiene en torno a 144.000 residentes).