Los militares norteamericanos podrán volver a consumir fuera de la Base de Rota

Los militares norteamericanos que están destinados en la base de Rota podrán volver a consumir en los establecimientos roteños una vez que se ha levantado esta restricción que estaba vigente desde principios de mes debido a la evolución de la pandemia del coronavirus en la localidad.

Este anuncio lo ha realizado el alcalde de Rota, Javier Ruiz, en su perfil de Facebook. El regidor municipal ha indicado en esta red social que la noticia la ha recibido de la mano del capitán americano, David Baird. Ruiz ha explicado que "estas medidas, encaminadas a proteger a la población militar norteamericana, que advertían de la necesidad de no consumir en los establecimientos de hostelería locales para así evitar contactos y posibles contagios, siempre fueron medidas provisionales como ya he comentado en alguna ocasión, y me alegra que la evolución positiva de nuestra ciudad y el buen comportamiento y estado de salud de Rota nos permita volver a recibir a los militares americanos en nuestros bares y restaurantes".

Ante esto, el primer edil ha querido agradecer al capitán Baird que "me haya comunicado su decisión personalmente, así como el interés que siempre toma en atender nuestras reivindicaciones". Asimismo, ha resaltado que, "en la recuperación de la normalidad, la economía juega un factor clave y dentro de ella, un papel muy importante corresponde al sector de la hostelería".

Por este motivo, ha remarcado que "nuestros bares y restaurantes realizan un importante esfuerzo adecuándose y adaptándose a las exigencias higiénicas y guardando las medidas necesarias en estos tiempos difíciles que vivimos, y ese trabajo es digno de valorar por la sociedad roteña que sabe que nuestros establecimientos ofrecen la seguridad necesaria y cuentan con la colaboración y el comportamiento responsable de los ciudadanos y las ciudadanas".