“Casi todo el material de protección que tenemos es donado”

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, aseguró el jueves que hay al menos 700 agentes de la Policía Nacional contagiados por el coronavirus. En la provincia de Cádiz, afortunadamente, la epidemia se ha cebado con los cuerpos de seguridad. Fuentes del sindicato policial Unión Federal de Policías (UFP) comentaban ayer a este medio que actualmente “no llegamos a la docena de casos confirmados, esto obviamente es debido a que no nos han hecho ningún tipo de prueba. La primera prueba se la hicieron al compañero que ya estaba ingresadísimo en San Rafael, y salió positivo. Es verdad que siempre hemos tenido a medio centenar de compañeros de distintas plantillas en aislamiento”.

El problema es que a los policías “no nos quieren hacer el test rápido bajo ningún concepto. Alegan que somos personal esencial pero con baja probabilidad de exposición. Creo que se pensaron que con el estado de alerta no iba a salir nadie de sus casas, que aquí todos somos los más buenos del planeta, pero no está siendo así en todos sitios. Los servicios médicos están llamando a los compañeros para ver si tienen síntomas, si no los tienen, viendo cómo evolucionan y tienen un protocolo, parecido al de los servicios sanitarios, en el que valoran la situación”.

El problema, dicen desde la UFP, es que las preguntas que les hacen es si han tenido contacto con algún posible positivo, si ese contacto ha sido estrecho, si ha sido cercano… “En fin, entonces es muy complicado saber quién es portador, quién va contagiando y cuándo te aparece la sintomatología. Pensamos que el día que nos hagan las pruebas aparecerán muchos más casos”.

Desde los sindicatos policiales se pidió que se crearan turnos donde se ofrecieran más garantías. Ahí se han portado bien las altas esferas posibilitando unas condiciones de trabajo donde coincidimos menos que antes, donde tenemos que relevarnos menos, por ahí sí han tomado medidas”.

En cuanto al material de protección que tienen aseguran que la mayoría “es donado. El ministro dice que se han dado 115.000 mascarillas, pero es que somos 140.000 funcionarios entre policías y guardias civiles. El miércoles pasado llegaron a Cádiz 1.000 mascarillas y somos 2.500 funcionarios. Llegaron 48 botes de litro de gel hidroalcohólico para repartir entre toda la provincia y mil guantes de distintas tallas”.

“Es verdad –continúa diciendo– que en toda España nada más que hay buena gente, que está aportando mucho, pero hay una pila de guarros, una cantidad de actas que se levantan todos los días por no respetar el confinamiento. Es verdad que al delincuente le da igual ocho que 80. Pero aquí además del delincuente tenemos mucho consumidor de hachís, cosa que no ha previsto la OMS, y es gente que tiene que salir a comprar porque no puede estar encerrada. En estos momentos es cuando estamos demostrando que en este país hay más perros que mascotas”.

Porque la cuestión es que hay muchísimas denuncias “a gente que pillamos hasta cuatro y cinco veces al día. Hay traficantes que están llevando la droga a casa de los consumidores, y eso que no nos estamos dedicando a ese tipo de cosas, sino sobre todo a evitar que la gente esté en la calle. Pero hay mucho consumidor. El gran tráfico se sigue investigando como antes, eso sí”.

Pero en los últimos días están bajando las denuncias. “Igual el boca a boca va sirviendo y se dan cuenta de que avisamos dos, tres veces, pero al final si persistes te denunciamos. Ayer tuvimos que detener a un tipo en El Puerto que era la cuarta vez que pillábamos en la calle en una mañana. Ahora, esto como se prolongue mucho más y llegue el tiempo bueno a ver cómo controlamos a la gente para que no salga. El problema grave es que no tenemos camas en los hospitales”.