Chambao en Chiclana: “¿A quién no le va a servir de terapia Cádiz?”

“Cuando yo estudiaba flamenco, Chambao fue una de mis asignaturas. Gracias a lo que hiciste hace veinte años yo también estoy aquí”, le confesaba el pasado verano “la curranta” Rosalía a La Mari tras el concierto de la catalana en Fuengirola. Ese flamenco-chill de comienzos de los 2000 fue una auténtica revelación e inspiración cuyos ecos se perciben en la música de artistas del presente.

La Mari, única superviviente de aquel proyecto Chambao, se siente al respecto “pionera” en la tarea de abrir nuevos senderos. “Hoy lo tengo más asentado. Al principio te da un poco de reparo, te cuesta trabajo reconocer algo tan grande, pero me lo han dicho. Una va haciendo vida y no te das cuenta, pero hace ya 22 años que formas parte de la música española y algo irás dejando como referente”, opina.

También el dúo Mëstiza DJ, con el que La Mari ha colaborado en los últimos tiempos, cita a Chambao como nombre clave de la fusión musical. “Lo que hacen es superinteresante”, dice la cantante y compositora malagueña sobre este reciente “hermanamiento”, que pasó de “los Me gusta y piropos en Instagram a darnos los teléfonos y conocernos”. Y de ahí a Mis ojos, una composición que trata “la polémica cultural de llevar o no llevar velo”, pero “desde el amor, no me voy a meter en criticar, no soy nadie para juzgar”, admite.

El presente de Chambao se titula En la cresta del ahora, un próximo disco –tras ocho años sin publicar nuevo material–, que saldrá a la venta el 22 de septiembre y del que adelantará seis de sus doce canciones este mismo sábado 29 de julio en Sancti Petri, en Concert Music Festival (22:30 horas). El 20 de octubre regresa a la provincia, al festival En La Línea Música.

Sobre el disco relata que “aparte de fusionar flamenco-chill, me he mojado un poquillo más en el flamenco y he hecho una soleá, una bulería, una alegría, colombiana y tanguillos”. Los temas que descubrirá en directo son Mis flores –coproducido junto a Juan Medina y Rosario La Tremendita–, Hijos de la música –una canción “estilo colombiana”–, Te lo dije –que habla sobre “el amor propio”–, Florecimiento –que se escuchará en agosto, “un tanguillo muy chulo”– y Libre –que servirá para estrenar el disco y cuyo videoclip “se grabará dentro de poco”–.

Y es que así, libre, se siente La Mari ante su nuevo hijo musical que ha decidido desde ya mostrar al público. “Hay que entretenerse –ríe–. He decidido hacerlo al revés, darlo a conocer antes de que se publique”. Este nuevo repertorio, no obstante, convivirá en gira con “las canciones más emblemáticas de Chambao, que sigo haciendo porque son las que dan continuidad a la historia”.

Dicho espectáculo que se podrá disfrutar en Chiclana contará con el apoyo musical de Juan Heredia (percusión), Agustín Carrillo como invitado (flauta y saxo), Oliver Sierra (bajo), Ricardo Moreno (guitarra), que “nos acompaña toda la gira y es un privilegio y un gustazo poder escuchar esas manos de Lebrija que son gloria bendita”; Celia Flores (coros), que es “la hija de Marisol”; y “luego habrá colaboración sorpresita de alguna amiga y algún amigo, todavía no te lo voy a contar –ríe–. Cádiz se presta, hay muchos colegas”, avanza la artista.

"El nuevo álbum va sobre la atención plena, vivir la vida haciendo honor a lo que haces en ese mismo momento"

A la tierra gaditana, cuya esencia ya se hallaba en los primigenios temas de Chambao Instinto humano y Playas de Barbate, le da también La Mari su sitio en el futuro disco, con las alegrías Espuma de sal, que podrían ser el perfecto resumen de lo que significa este rincón del sur para la artista, una suerte de bálsamo infinito. “¿A quién no le sirve de terapia Cádiz por favor? Yo creo que a todo el mundo –ríe–. Para mí Cádiz es mi casa, tengo tantos rinconcitos, tantas personas bonitas, mercaos, parques, bancos pa sentarte en la calle al fresquito, tantos carnavales a cuestas... Cádiz es para andarla y empaparte de sus calles y sus gentes. A Cádiz la hace su gente, es una maravilla”, afirma.

Si los títulos de los álbumes reflejan el momento vital de sus creadores, En la cresta del ahora sería el más certero resumen del aprendizaje llevado a cabo por La Mari en estos últimos años. “El disco comienza con Camino a casa y termina con la soleá Conversaciones con el universo, así que imagínate –explica–. El título viene porque empecé a escribir un libro –que se publicará la próxima primavera con la editorial Alienta–, que iba a salir primero pero que al final se retrasó y me parecía que era un buen título también para el disco”. Además, estos proyectos recogen “el fruto de estar estudiando una serie de másteres y cursos sobre la inteligencia emocional y la programación neurolinguística. Me apetecía comunicarme mejor conmigo misma y con quien tenga enfrente. Desde la poderosa palabra hasta cómo se traduce lo que siento, pienso, digo y hago. El libro y el disco van sobre la atención plena, vivir la vida haciendo honor a lo que haces en ese mismo momento, sin estar con la cabeza y el corazón en otro sitio”.