El litoral de Rota se lleva la peor parte del temporal Leonardo en la Costa Noroeste

La borrasca Leonardo ha provocado durante las últimas horas incidencias de distinta consideración en los municipios de la costa noroeste de la provincia de Cádiz, con efectos que han sido más destacables en el litoral, donde Rota ha sufrido graves daños. Sin embargo, y pese a que se mantiene la alerta, no ha habido consecuencias destacadas en zonas urbanas, según han informado los ayuntamientos afectados.

En Sanlúcar de Barrameda, el temporal de viento y lluvias ha transcurrido sin incidencias reseñables durante la madrugada y la mañana del miércoles. La alcaldesa, Carmen Álvarez, ha señalado que no se han registrado daños significativos, destacando el funcionamiento de los dispositivos activados de forma preventiva ante los avisos meteorológicos emitidos por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que incluían aviso naranja por viento y fenómenos costeros, y aviso amarillo por lluvias.

El Ayuntamiento sanluqueño activó el Plan de Emergencia Municipal en Fase 0 o de pre-emergencia, lo que supuso la suspensión temporal de servicios como la recogida de residuos, la limpieza viaria, el transporte urbano y el cierre de instalaciones municipales exteriores, además de la suspensión de la actividad lectiva presencial decretada por la Junta de Andalucía. Durante esta fase se mantuvo una vigilancia continua y coordinación entre los distintos cuerpos de seguridad y servicios municipales, sin que fuera necesaria la intervención por emergencias de mayor entidad.

Muy distinta ha sido la situación en Rota, donde el Ayuntamiento ha alertado del grave impacto que el temporal está teniendo en el litoral, especialmente en la playa de Punta Candor. La concatenación de varias borrascas en las últimas semanas, intensificada ahora por Leonardo, ha ocasionado importantes daños en las infraestructuras costeras, con pasarelas de acceso completamente destruidas, una notable pérdida de arena y una afección directa al sistema dunar.

Los accesos a esta playa permanecen cerrados por motivos de seguridad, mientras que en el paseo marítimo de la Costilla se han registrado acumulaciones de arena arrastrada por el viento. El Consistorio ha informado de que, una vez mejoren las condiciones meteorológicas, se realizará una evaluación detallada de los daños para retomar las labores de restauración y reparación, insistiendo en la necesidad de respetar las zonas acordonadas y las restricciones establecidas.

En Chipiona, el alcalde, Luis Mario Aparcero, ha informado de una jornada marcada por fuertes vientos y lluvias escasas, sin incidencias graves en la evacuación de aguas y arroyos. El canal del Chapitel, coincidiendo con una pleamar de alto coeficiente, ha desaguado sin problemas, y las previsiones apuntan a una progresiva disminución de la intensidad del viento.

No obstante, el temporal sí ha causado daños en distintos ámbitos del municipio. En el sector agrícola se están evaluando pérdidas en invernaderos y cultivos debido a la acumulación de agua, mientras que en el pinar se han registrado caídas de árboles y ramas que han afectado a cerramientos de viviendas, carriles bici, comunicaciones y postes eléctricos. También se han producido daños en el litoral como consecuencia del fuerte oleaje.

La evolución de la borrasca Leonardo sigue siendo objeto de seguimiento por parte de las administraciones locales, que mantienen activados sus dispositivos de prevención y coordinación mientras persiste la inestabilidad meteorológica en la zona.