La Junta inaugura en Chipiona una nueva oficina del SAE

La consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, Rocío Blanco, ha inaugurado este lunes en Chipiona las nuevas instalaciones del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), ubicadas en la calle Jiménez de Quesada, en la esquina con la avenida de Rota. El acto ha contado con la presencia de representantes institucionales autonómicos, provinciales y locales.

Durante su intervención, Rocío Blanco destacó que la nueva oficina, en funcionamiento desde el pasado mes de mayo, representa “el paradigma de un nuevo modelo de gestión integral” que impulsa la Junta de Andalucía en materia de empleo. Un modelo que apuesta por el refuerzo de los servicios digitales y telemáticos para facilitar una mayor autonomía a las personas usuarias y, al mismo tiempo, permitir una atención más personalizada y presencial a aquellos perfiles profesionales que requieren un acompañamiento integral.

La consejera aprovechó su visita para presentar el programa ‘Te Activamos’, una nueva iniciativa destinada a 24.000 personas demandantes de empleo en Andalucía que, durante los dos últimos años, se han limitado a renovar su demanda sin participar en acciones formativas, orientativas o procesos de intermediación laboral. Este programa contempla planes personalizados de activación con el objetivo de mejorar su empleabilidad.

Por su parte, el alcalde de Chipiona, Luis Mario Aparcero, subrayó la “importante mejora” que suponen estas nuevas dependencias con respecto a las antiguas oficinas situadas en la calle Góngora. Según señaló, las modernas instalaciones permitirán ofrecer un servicio más cómodo, accesible y eficaz a las personas usuarias.

En el acto también estuvieron presentes la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz, Mercedes Colombo; el delegado territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo en la provincia, Daniel Sánchez; la directora provincial del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) en Cádiz, María de los Ángeles Álvarez Fidalgo; y la delegada de Fomento Económico del Ayuntamiento de Chipiona, Isabel María Fernández.

La nueva oficina del SAE cuenta con una superficie de 331 metros cuadrados en una sola planta y está diseñada para atender a una media de 2.000 personas demandantes de empleo al mes. En ella desarrollan su labor un total de diez profesionales, seis del Servicio Andaluz de Empleo y cuatro del SEPE.

La actuación ha supuesto una inversión total de 435.000 euros, de los que 270.000 han sido aportados por el SEPE y 163.000 por el SAE, consolidando así una infraestructura clave para la mejora de las políticas activas de empleo en el municipio.