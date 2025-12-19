Chipiona pide al Gobierno actuaciones urgentes para proteger y regenerar sus playas

La Corporación Municipal de Chipiona celebró este jueves el último Pleno ordinario del año, en el que se aprobaron varias iniciativas tanto del equipo de gobierno como de los grupos municipales.

Por unanimidad, el Pleno respaldó una propuesta de Alcaldía para solicitar al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico la realización de actuaciones de urgencia en el litoral chipionero. Entre las medidas planteadas se incluyen la regeneración de las playas de Regla, Las Tres Piedras y La Ballena, la protección y estabilización de la playa Punta de Montijo frente a la erosión, la adecuación de los paseos de la Cruz del Mar y de Las Canteras, la estabilización de la playa de la Cruz del Mar y la mejora de la accesibilidad general de las playas del municipio.

En el ámbito sanitario, se aprobó una moción presentada por el grupo municipal de Izquierda Unida para instar a la Junta de Andalucía a publicar las listas de espera y los tiempos de demora de las pruebas diagnósticas en la región. La propuesta contó con los votos favorables de Unidos por Chipiona, PSOE e Izquierda Unida, mientras que PP y VOX optaron por la abstención.

El Pleno también dio luz verde a dos reconocimientos extrajudiciales de créditos presentados por la Alcaldía. El primero obtuvo el apoyo de Unidos por Chipiona e Izquierda Unida, con abstenciones del resto de los grupos. El segundo recibió los votos afirmativos del gobierno municipal, votos en contra de PSOE y VOX, y la abstención del PP.