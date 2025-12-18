Chipiona restringe la pirotecnia durante la Navidad

El Ayuntamiento de Chipiona ha emitido un bando municipal que recuerda y refuerza el cumplimiento de la normativa vigente sobre el uso, la venta y la manipulación de material pirotécnico durante el periodo navideño. La medida tiene como finalidad garantizar la seguridad ciudadana, el descanso vecinal y la protección de la salud y del entorno natural.

El alcalde de la localidad, Luis Mario Aparcero, informó de esta decisión señalando que el uso incontrolado o negligente de artificios pirotécnicos durante celebraciones y eventos tradicionales puede generar molestias y riesgos. El bando pone especial atención en el impacto acústico que produce este tipo de material y en sus posibles efectos sobre colectivos vulnerables, como personas enfermas, personas con hipersensibilidad al ruido o con trastornos del espectro autista, así como sobre personas mayores, bebés y animales domésticos y fauna silvestre.

El documento municipal recuerda la vigencia del Real Decreto 989/2015, de 30 de octubre, que regula los artículos pirotécnicos y la cartuchería, y apela al civismo y a la responsabilidad individual para compatibilizar las celebraciones festivas con la convivencia ciudadana y el respeto al medio ambiente.

Entre las disposiciones incluidas, se prohíbe la venta y el suministro de productos pirotécnicos en establecimientos que no cuenten con las licencias correspondientes, así como la venta a personas que se encuentren bajo los efectos del alcohol o de sustancias estupefacientes. Asimismo, se establecen edades mínimas para la adquisición de estos productos en función de su categoría: 12 años para los de muy baja peligrosidad y ruido insignificante; 16 años para los de baja peligrosidad destinados a uso al aire libre en zonas delimitadas; y 18 años para los de peligrosidad media.

El bando también prohíbe expresamente la fabricación, el almacenamiento, la venta, la distribución, la tenencia o el uso de material pirotécnico sin la documentación o las autorizaciones necesarias, así como el lanzamiento de cohetes, petardos y fuegos artificiales fuera de las zonas autorizadas o en condiciones que supongan un riesgo para la seguridad pública.

Según ha informado el Ayuntamiento, la Policía Local será la encargada de velar por el cumplimiento de estas medidas. Las infracciones podrán ser sancionadas con multas que, de acuerdo con la normativa aplicable, pueden oscilar entre los 601 y los 30.000 euros.