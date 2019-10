“Me desperté y pensé que había tenido un mal sueño, que por eso sudaba, pero no, lo que estaba era llena de sangre”. Así concluyó este martes su declaración en el juicio la mujer que denunció a su novio por intentar matarla golpeándola con un martillo de grandes dimensiones en la cabeza en el verano de 2017, un episodio violento después del cual el hombre intento suicidarse en la autopista AP-4, según fuentes institucionales.

La mujer, una vecina de la Sierra de Cádiz, ofreció al tribunal de la Sección Tercera de Cádiz un relato entrecortado e interrumpido por sus propios silencios sobre lo ocurrido el 16 de julio de 2017. “Era domingo. Ese día él no había bebido mucho. Estábamos en Chipiona con unos amigos cuando le expliqué que teníamos que irnos ya para El Cuervo”, localidad donde el acusado residía con su madre.

“Él no podía conducir porque tenía una condena por un delito contra la seguridad del tráfico”, especificó la víctima. “Durante el trayecto, me dijo que era una chula, que siempre había que hacer lo que a mí me saliera del coño y me amenazó con dar un volantazo. Nunca lo había visto antes en ese estado”. En un momento del viaje de vuelta, ella detuvo el coche en el arcén, puesto que él quería conducir, “aunque no lo dejé” , manifestó.

A preguntas de la fiscal, la mujer afirmó que una vez que llegaron a la casa de la madre de él, en El Cuervo, ella le refirió a su entonces novio que no le gustaba cómo le había hablado por el camino, razón por la que le planteó sus dudas sobre si continuar o no con la relación. “Esto me lo tengo yo que pensar”, fueron sus palabras.

Acusado "Pido perdón. En ese momento se me fue la cabeza"

Entonces, según la versión de la víctima, comenzó la agresión. “Me cogió por el cuello de la camisa mientras me gritaba que le había arruinado la vida. Me metió en un cuarto. Me resistí aunque se me agotaron las fuerzas. Ahí me dio el primer machetazo. Intenté calmarlo, pero no había forma. En ese instante entró su madre, quien le pidió por favor que parara. Forcejeó con la madre y me propinó el segundo machetazo. Le supliqué que se tranquilizara por el bien de su hijo y de mi hija, pero no atendió a razones. Recibí el tercer machetazo. Acto seguido, me cogió por el cuello y apretó. Yo no podía respirar y perdí la consciencia. Pasados unos veinte minutos, creo, me desperté. Pensé que sudaba por un mal sueño, pero no, estaba llena de sangre”.

Esta vecina de la Sierra aseveró en el juicio que después del ataque se arrastró como pudo por el pasillo, que se puso en pie agarrándose a una puerta y que salió de la vivienda para pedir auxilio a un chaval que pasaba por allí.

La versión del procesado

Por su parte, el acusado, que se encuentra en prisión provisional desde el 1 de agosto de 2017 por estos hechos, explicó al tribunal que durante el periodo de tiempo que fue novio de la denunciante tomaba mucho alcohol y pastillas. “Me sentía deprimido. Hacía meses que no veía a mi hijo (fruto de una relación anterior) y no tenía ganas de vivir. Tenía pensamientos suicidas”.

Cuestionado por el día de la agresión, el procesado subrayó que no recordaba prácticamente nada de ese día. “Sé que discutimos en el coche, pero no recuerdo nada de volantazos ni de martillos. Lo único que tengo en la memoria es que aparecí en el hospital. Por aquel entonces yo sufría paréntesis espacio-temporales de amnesia muy largos”.

“Pido perdón. Reconozco las lesiones que le provoqué a mi entonces pareja, aunque reitero que en ese momento se me fue la cabeza, no recuerdo nada”, insistió al finalizar su declaración.