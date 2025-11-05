Juicio en Cádiz a un hombre por colarse en la casa de su ex pareja y agredirla a ella y a la hija en común

Allanamiento de morada, maltrato en el ámbito de la violencia de género, quebrantamiento de medida cautelar, injurias, lesiones y robo en grado de tentativa, entre otros. Son algunos de los delitos que llevarán al banquillo de los acusados a un hombre que este mes será juzgado por un jurado en la Audiencia Provincial de Cádiz. La Fiscalía pide para él la pena total de siete años y tres meses de prisión y multa de 3.660 euros.

Se da la circunstancia de que el procesado cuenta con antecedentes penales computables a efectos de reincidencia al haber sido condenado ejecutoriamente por un delito de quebrantamiento en julio de 2022 por el Juzgado de lo Penal número 3 de Cádiz.

En el caso que lo lleva ante un tribunal popular, el fiscal recoge en su escrito que acusación que el procesado mantuvo una larga relación sentimental con una mujer, con la que tuvo tres hijos en común, una de 18 años a la fecha de los hechos y otros dos menores de edad, de 5 años y 13 años. La convivencia cesó en mayo de 2021 como consecuencia de la denuncia que ella interpuso por malos tratos, lo que dio lugar a que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Chiclana de la Frontera iniciase un procedimiento judicial y acordase como medida urgente una orden de alejamiento.

"No obstante lo anterior y con conocimiento de la existencia y vigencia de dicha medida cautelar, el día 26 de abril de 2023, sobre las 16:40 horas, el encausado se dirigió al domicilio donde vivía su ex pareja y sus tres hijos y, sin el consentimiento de ninguno de sus moradores, accedió a su interior saltando por la terraza, a la que consiguió llegar escalando entre la pared y una señal de tráfico", explican las conclusiones provisionales de la Fiscalía.

Una vez en su interior, "el acusado se dirigió hacia su ex pareja y le dio tres bofetadas, una en la cara y otras dos en la cabeza, mientras le decía 'eres una puta igual que tu amiga'; y todo ello en presencia de su hijo de 5 años y de su hija, quien acudió al escuchar los gritos de su madre", prosigue la acusación pública.

Tal y como sostiene el fiscal, el procesado, con idéntico ánimo de menoscabar la integridad física de su hija -que estaba intentando mediar-, le arrojó un cuadro que impactó en el brazo con el que trataba de cubrirse para protegerse, lo que provocó que se rompiese su cristal. Acto seguido, el hombre abandonó el domicilio al ver que la madre llamaba a la Policía.

Sobre las 20:00 horas del mismo día, señala el escrito de acusación, el encausado acudió de nuevo al domicilio de su ex pareja y, de la misma manera, se introdujo en su interior sin su consentimiento.

"El hombre, sorprendido por la mujer y la hija en la cocina, les pidió dinero y, ante la negativa de ambas, cogió el bolso de su ex pareja y trató de abandonar con él el domicilio. El acusado, no obstante, fue interceptado por su hija, quien forcejeó con él y consiguió recuperar tanto el bolso como el monedero que previamente había cogido. A continuación, él huyó", precisan las conclusiones provisionales de la Fiscalía.

Antes de abandonar el domicilio, el encausado se hizo con una copia de las llaves de la vivienda. Así, sirviéndose de ellas, regresó una vez más a la vivienda sobre las 21:00 horas y accedió al interior para recoger una medicación que se había dejado. Después se marchó, concluye la Fiscalía.

Como consecuencia de este episodio, madre e hija sufrieron heridas leves, unas lesiones por las que las perjudicadas no reclaman.

Por estos hechos, el Juzgado de Instrucción 4 de Chiclana de la Frontera dictó un auto con fecha de 27 de abril de 2023 para imponer al hombre una orden de alejamiento.