Un impacto fortuito. El acusado de reventarle un ojo a un joven con una copa de balón a las puertas de un pub en Rota declaró este lunes en el juicio que la madrugada de los hechos, la del 15 de abril de 2018, intentó defender a su hermana en el transcurso de una pelea y que durante la disputa, tropezó y se le escapó el vaso sobre el rostro de uno de los agresores. “Nunca tuve la intención de estampárselo contra la cara”, dijo.

El encausado, para el que la Fiscalía solicita 11 años de prisión, manifestó ante el tribunal de la Sección Cuarta de la Audiencia de Cádiz que esa noche salió a tomar unas cervezas con su hijo, su hermana y su cuñado, también procesados en esta causa como coautores de la brutal agresión. Pasado un tiempo, su hijo, precisó, se fue a casa mientras que él y el resto de sus familiares se dirigieron a otro pub.

En ese otro establecimiento, explicó, varios jóvenes, “seis o siete”, empezaron a insultar a su hermana. “Le decían vieja, fea, zorra... Entonces nos salimos fuera. Uno de ellos le arrojó el contenido de su vaso a mi hermana y se encaró con ella. La vi en peligro, así que me abalancé. Intenté separarlos, me tropecé y caí encima de uno de los chavales, al que le di con mi copa de balón en la cara sin querer”.

Según la versión del acusado, a partir de ese incidente “se montó una tangana”. “A mi cuñado y a mi nos patearon en el suelo entre varios. Como pude, me zafé y salí huyendo hasta mi casa. Los agredidos fuimos nosotros, señoría”, concluyó su intervención.

Joven herido “No solo me estalló el vaso en el ojo, siguió restregándomelo, ya roto, por el rostro”

De otra parte, la hermana y el cuñado del encausado, para los que el fiscal plantea ocho años de prisión, mantuvieron la misma versión exculpatoria en la vista oral. Ella afirmó que esa noche “unos chicos muy pasados” la insultaron dentro del bar y la siguieron hasta la salida. “Les dije que me dejaran en paz. A uno de ellos le arrojé parte del contenido de mi copa sin querer y él también me la tiró a mí”.

La mujer aseveró que en ese momento “aparecieron unos cuantos chavales más. Empezaron pegar a mi marido y a mi hermano. Yo intenté quitárselos de encima, pero no agredí a nadie”. A preguntas de la fiscal, la acusada indicó que no acudió a comisaría para denunciar la paliza que recibieron sus familiares “porque estaba en shock”.

El marido de la procesada y cuñado del supuesto autor del vasazo declaró una idéntica versión de lo sucedido la madrugada del 15 de abril de 2018. “Salimos del pub para evitar males mayores pero los jóvenes que nos agredieron fueron en nuestra búsqueda. Ya fuera del bar se abalanzaron sobre nosotros. Me tiraron al suelo y me dieron patadas. Yo me cubrí el rostro con el brazo hasta que mi mujer y un desconocido me ayudaron a levantarme”.

Por último, el hijo del principal acusado en este procedimiento insistió en que esa noche él no estuvo presente cuando tuvo lugar la pelea. “Me marché a casa, no tenía ganas de seguir en la calle”.

También acudió este lunes al juicio el joven roteño que perdió el ojo la citada madrugada en la disputa. El chico explicó que esa noche, al salir del local, se cruzó con uno de los encausados y le bromeó: “Guarda el paquete de tabaco, que hay mucho chorizo”. “No pensé que esa frase fuese a sentar tan mal, pero así fue, a partir de ahí empezaron todos a discutir conmigo”. A las puertas del establecimiento, “la mujer me arrojó el contenido de su copa. Después su hermano se vino para mí con la suya en la mano. No solo me estalló el vaso en el ojo, sino que además siguió restregándomelo, ya roto, por el rostro. Tirado en el suelo, sangrando, continuaron pegándome”, apostilló.

El roteño, que prestó testimonio detrás de un biombo, salió del mismo para reconocer a sus agresores. Identificó al padre y al hijo. También a la mujer, pero no al marido de ésta.