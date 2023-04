Nuevo juicio a Hernán Díaz y a ocho ex consejeros de Suvipuerto por irregularidades urbanísticas

Hernán Díaz, el que fue alcalde de El Puerto por Independientes Portuenses (IP) desde 1990 hasta 2006, se sentará por enésima vez en el banquillo de los acusados. En esta ocasión lo hará junto a nueve procesados más, ocho de ellos antiguos miembros del Consejo de Administración de Suvipuerto, por supuestas irregularidades cometidas en la gestión de la citada empresa municipal de Suelo y Vivienda durante los años 2003 y 2005, un periodo de tiempo en el que Hernán Díaz gobernó en El Puerto en coalición con el PSOE.

El fiscal pide para todos los encausados en este procedimientos penas de inhabilitación para cargo público relacionado con materia urbanística por los delitos de prevaricación, malversación, cohecho y blanqueo de capitales. No obstante, la Fiscalía considera que en esta causa concurre la atenuante de dilaciones indebidas habida cuenta la demora que ha sufrido, por lo que, en caso de condena, supondría una rebaja de la misma.

Así, además del ex regidor portuense por IP, acudirán a juicio el que fue número dos de la candidatura del Partido Popular a las elecciones municipales de 2019, Carmelo Navarro (el ex futbolista dimitió tras conocerse su imputación); Luis Márquez Carrascosa (ex consejero delegado nombrado por Independientes Portuenses y gerente de Suvipuerto a la fecha de los hechos); Juan Carlos Rodríguez Álvarez, ex concejal de Urbanismo con IP; Antonio Bollullos Altamirano (consejero a propuesta del PSOE); Álvaro Aguirre de la Cuesta (también a propuesta del PSOE); José Galán Rosado (consejero a propuesta del PP); José Manuel Vela Cordones (consejero a propuesta de Izquierda Unida); Yolanda Nimo Pérez (propuesta por IP). También hay un empresario procesado.

En principio estaba previsto que la vista oral se celebrase este pasado lunes en la Audiencia Provincial de Cádiz. Y es que, aunque el órgano encargado de juzgar este caso es el Juzgado de lo Penal número 2 de Cádiz, se decidió que el juicio tuviese lugar en el Palacio de Justicia de Cádiz por su amplitud para albergar una vista con diez acusados.

Finalmente, el juicio no se puedo celebrar por varias razones. De una parte, el empresario encausado no fue citado. De otra, tanto Rodríguez Álvarez como Aguirre de la Cuesta presentaron sendos certificados médicos en los que alegaron su imposibilidad para asistir. El juez acordó entonces que el forense los examine a ambos para verificar dicho certificado de incapacitación. Del mismo modo, el magistrado fijó una nueva fecha de señalamiento, el 25 y el 26 de mayo de este año.

El informe que dio lugar a este proceso judicial se inició en el mes de noviembre de 2007, firmado por el entonces interventor municipal, Juan Raya, sobre algunos expedientes de la empresa municipal Suvipuerto. En el informe se ponían de manifiesto irregularidades en adjudicaciones de obras por encima del precio de licitación sin justificar, perjuicio económico en algunas operaciones de compra venta de terrenos y actuaciones acordadas por el Consejo de Suvipuerto sin estudios previos o sin publicidad. Entre otros asuntos, figuran dos promociones de viviendas en El Juncal, la venta de tres parcelas en Jardín de Cano, la venta de otra parcela en Ronda de Valencia y una operación de compra venta de suelo en Caja de Aguas.

El alcalde que más tiempo ha estado al frente del Ayuntamiento de El Puerto -que en esta causa es representado por el abogado José Manuel Jareño- acumula varias condenas por delitos urbanísticos y una por blanqueo de capitales. Por esta última le fue impuesta la pena de un año de prisión, si bien no entró en la cárcel.