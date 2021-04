Hernán Díaz sobre la regularización de viviendas ilegales en El Puerto: "He salvado alguna vida"

Hernán Díaz, el que fue alcalde de El Puerto por Independientes Portuenses (IP) desde 1990 hasta 2006, ha sido condenado de nuevo a cinco años de inhabilitación y al pago de una multa de 1.080 euros como autor de un delito contra la ordenación del territorio por conceder una licencia ilegal para ampliar el prostíbulo Oh Palace y por regularizar varias viviendas en contra de la normativa urbanística ubicadas en el Pago de la Caridad, Los Perales y el Pago de Rompeserones, en el término municipal portuense.

El ex regidor de El Puerto, así como el ex concejal de Urbanismo, Juan Carlos Rodríguez, y el ex jefe de Servicio de Urbanismo, el arquitecto Fernando Jiménez, han evitado la celebración del juicio este lunes en el Juzgado de lo Penal número 2 de Cádiz tras admitir la autoría de los hechos por los que venían siendo acusados. Esta confesión unida al retraso acumulado de la causa, les ha valido a los tres procesados una rebaja en la condena finalmente impuesta en un acto de conformidad: cinco años de inhabilitación para cargo público, multa de 1.080 euros y el pago de las costas, cuantificadas en 2.000 euros más IVA.

A su salida de los juzgados, Hernán Díaz ha declarado ante los medios que volvería a regularizar esas viviendas ilegales objeto del presente caso. "He salvado alguna vida", ha dicho el ex alcalde de El Puerto. "En esas parcelas hay menos infecciones por Covid porque son espacios de unos 500 metros, no pisos". Por eso, ha manifestado, "lo volvería a hacer, de haber sabido la pandemia que íbamos a tener ".

Además, ha añadido que disponer de "una vivienda digna es un derecho constitucional que tenían entonces y tienen hoy todos los españoles, sin embargo, los entes públicos no fuimos capaces de proporcionárselas. ¿Por qué esos vecinos no podían tener el mismo derecho que tú y que yo?", se ha preguntado para después matizar que esas casas irregulares estaban en "suelo urbano no consolidado" y que contaban con suministros legales de luz y agua. "No tenían generadores ni agua de acuíferos", ha especificado.

Sobre las obras de ampliación del prostíbulo Oh Palace, el ex primer edil por IP ha señalado que "el club nocturno tenía licencia dada por Izquierda Unida hacía 45 años".

Cuestionado sobre cuántas condenas de inhabilitación suma ya, Hernán Diaz ha dicho que no las tiene contadas. "Si me muero antes, qué va a pasar con la inhabilitación. Tendré que poner en el epitafio: inhabilitado". Interrogado después por su vuelta a la vida política, ha indicado: "Cuando termine la inhabilitación, volveré".