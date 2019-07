El concejal Carmelo Navarro presenta su dimisión

El edil Carmelo Navarro ha presentado esta mañana su renuncia al acta de concejal en el Registro Municipal del Ayuntamiento. Ha sido después del Pleno de Organización, con el que ha quedado formada la Corporación para este nuevo mandato.

El concejal fue presentado por el actual alcalde, Germán Beardo, como uno de los 'fichajes estrella' para el presente mandato, incorporándose a este nuevo proyecto del PP en octubre de 2018. En las elecciones locales ha figurado como número dos de la lista electoral de este partido, como segundo de a bordo del actual alcalde. La incorporación del ex futbolista Carmelo Navarro se anunció para dirigir el área de Fomento, debido a sus conocimientos de la gestión empresarial.

No obstante, en el decreto de delegación de competencias firmado por el alcalde a principios de este mes de julio no se le asignó ningún cargo en el nuevo gobierno municipal, lo que resultó especialmente llamativo, argumentándose entonces que no dispondría del tiempo necesario, por tener que dedicarse en exclusiva a la reorganización de su empresa.

Carmelo Navarro es un veterano militante del PP, ya fue concejal en la oposición con la candidatura de Aurelio Sánchez Ramos en 1995.

En mayo de este año, 2019, se conoció que tendrá que comparecer como investigado en un juicio oral abierto por el Juzgado número 1 de El Puerto por unas supuestas irregularidades aprobadas por el consejo de administración, del que Carmelo Navarro formaba parte, en la empresa municipal Suvipuerto entre los años 2005 y 2007, siendo alcalde Hernán Díaz Cortés.