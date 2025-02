Jucil: "Plantear homicidio, y no asesinato, esperemos que no forme parte del pacto de entrega de Karim"

Cádiz/"Seguimos reivindicando más medios en la lucha contra el narcotráfico". Es la reclamación de Agustín David Domínguez, secretario de Jucil Cádiz, asociación de guardias civiles que ha participado en la concentración celebrada este viernes a las puertas de la Comandancia de Cádiz con motivo del primer aniversario de la muerte de los agentes fallecidos en Barbate tras ser arrollados por una narcolancha

"El balance del Ministerio del Interior dice que todo está muy bien y es todo lo contrario. Si la cocaína ha bajado de precio es porque ha entrado mucha. Que no diga Interior que el motivo es porque en Marruecos hay menos producción. No es así. Se ha cogido menos porque no se puede intervenir, de ahí que reclamemos más medios", ha dicho el representante de Jucil.

Sobre la prueba pericial reclamada por el Juzgado de Instrucción número 1 de Barbate para determinar si Karim El Baqqali, el piloto de la narcolancha que embistió a la patrullera en Barbate, intentó o no esquivar a la embarcación policial, Agustín David Domínguez ha manifestado lo siguiente: "No puede ser que el juez se plantee la intencionalidad del piloto, que cuestione si en este caso hubo homicidio o asesinato. Se ve (en los vídeos aportados a la causa) que la narcolancha pasó seis veces por al lado de la zódiac de los agentes para intentar volcarla y que, finalmente, les pasó por encima, eso no ser involuntario. Eso es un asesinato en toda regla, además de forma vil y cruel".

Según el representante de Jucil, esta pericial no es necesaria, "puesto que ya hay un informe de la UCO que ratifica que son seis veces las que la narcolancha intenta pasar por encima hasta que lo consigue. Plantear homicidio, y no asesinato, esperemos que no forme parte del pacto de entrega de Karim. Sería una barbaridad".