Desde hace escasa fechas Vox cuenta con un nuevo referente en la provincia: José María Torrego Navas, natural de Cádiz, de 64 años de edad, licenciado en Económicas y en Derecho y de profesión inspector de Hacienda. Tras 24 años ininterrumpidos ejerciendo su trabajo en Cádiz, desde marzo de 2018 está destinado en Madrid, aunque con visos de regresar en breve a la capital gaditana. En principio este liderazgo de Torrego se presume que será provisional, ya que preside una gestora provincial en la que han sido incluidos otros cuatro militantes de Vox y que, con el apoyo de la dirección nacional del partido que Santiago Abascal, pretende fortalecer al que ya es el segundo partido de la provincia gaditana.

–¿Cuáles son los principales objetivos que tiene ante sí la gestora de Vox en la provincia de Cádiz?

–Algunos acabamos de llegar, otros llevan más tiempo, pero, en definitiva, el principal objetivo que tenemos a corto plazo es asegurar la estructura del partido en Cádiz e ir ampliando su presencia en todas las localidades donde sea posible, con el fin de estar preparados para afrontar los próximos comicios que, tal y como está el panorama político, cualquiera sabe si pueden celebrarse anticipadamente y de modo imprevisto.

–La disolución de la anterior ejecutiva provincial originó críticas en una parte del partido. ¿Qué puede hacer la gestora para pacificar el partido en la provincia? ¿Cree que esas diferencias internas son insalvables?

–Resulta doloroso oír que una parte de los representantes, integrantes de la ejecutiva provincial anterior, están descontentos, por decirlo de algún modo. Estamos deseando escuchar a todo el que quiera exponer sus motivos y, en la medida en que podamos, tratar de llegar a un clima de concordia. De todos modos, no se ha excluido a nadie y el mejor ejemplo está en que en la gestora actual está el secretario de la ejecutiva anterior (el parlamentario andaluz Manuel Gavira). Si alguien tiene algo que decir, que lo diga, y cuanto antes veremos qué podemos hacer.

–¿Hay un objetivo planteado en cuanto a tener un número determinado de agrupaciones en la provincia?

–De momento, no nos hemos planteado tener más o menos agrupaciones. Nuestro objetivo inmediato es consolidar lo que tenemos y, en la medida en que se vaya trabajando y obteniendo resultados, iremos creciendo. Más que plantearnos cuántas agrupaciones debemos tener, nos urge que lo que tenemos funcione de forma óptima.

–¿Esa implantación progresiva de Vox está pensado que se produzca en las grandes ciudades o miran ustedes también al ámbito rural?

–Vox ha recogido el mensaje que en las últimas semanas han lanzado los agricultores, los cuales han dicho que esta situación de abandono ya no puede seguir más tiempo. Ya no pueden permanecer en silencio trabajadores que ven cómo el fruto de su esfuerzo muchas veces se queda en los árboles sin recolectar, sus cosechas sin recoger porque los costes de producción son más elevados que los ingresos que van a recibir, su ganado improductivo, etc. Están abandonados a su suerte, compitiendo con productores de terceros países a los que se les ha abierto la puerta grande del mercado interno a costa de los productores españoles. Los jóvenes agricultores y ganaderos están muy preocupados por su futuro, por el abandono al que se les somete; no es de extrañar que la España rural se vaya vaciando poco a poco. Ante esta situación, Vox tiende la mano a los agricultores y a los ganaderos para defender sus justas reivindicaciones. Por supuesto que en las grandes ciudades Vox va a continuar con el esfuerzo desplegado hasta ahora, pero también lo hará, como hasta ahora lo ha venido haciendo, en municipios menores.

–Los demás partidos políticos se jactan de haber establecido en todo el país un cordón sanitario en torno a Vox. ¿Cómo lo valora usted?

–Quienes establecen cordones sanitarios se retratan ellos mismos. No comprenden, o no quieren comprender, o lo comprenden pero les da igual, que el cordón sanitario se lo están estableciendo a millones de electores en todo el país, miles de ellos de esta provincia, que algún día serán llamados de nuevo a las urnas. Los comportamientos antidemocráticos no pasan inadvertidos y los electores se lo recordarán con su voto.

–¿Qué se puede hacer para mejorar la coordinación entre las agrupaciones locales de Vox y el trabajo de los dos diputados nacionales y los dos parlamentarios autonómicos que tiene este partido por Cádiz?

–A los representantes elegidos por la provincia, y a los concejales que hay ya en unos cuantos municipios y que están haciendo un trabajo magnífico, hay que ayudarles dejándoles trabajar, manteniéndoles en la medida de lo posible al margen de esos conflictos internos por los que usted preguntaba antes. Ellos tienen un compromiso con los electores y tienen que presentar unos resultados. Cuanto más apoyo reciban, mejor. Las agrupaciones locales tenemos que actuar de interlocutores para que cualquier conflicto, por pequeño que sea, no interfiera en su trabajo.

–¿Cuáles son los asuntos estrellas de la provincia que deben defender los diputados nacionales y los parlamentarios andaluces de Vox por Cádiz?

–La inversión empresarial, los incentivos económicos para crear empleo, la elevada presión fiscal, la mejora de las comunicaciones, el sector naval, etc. Hay mucho por hacer, y todo es importante.

–¿Hay alguna fecha aproximada para la celebración de un congreso provincial que elija una nueva dirección de Vox en Cádiz? ¿Hay alguna posibilidad de que ese cónclave provincial se produzca este año?

–De momento no se sabe nada al respecto, acabamos de llegar. Es de suponer que no muy tarde se planteará ese esperado congreso y no es descartable que sea en este año 2020. Todavía estamos en febrero y hay meses por delante. Pero sólo es una suposición. Cuando sepamos algo con certeza, tendrán ustedes puntual información.