Jorge Rodríguez se garantiza la continuidad al frente de IU en Cádiz

El trebujenero Jorge Rodríguez se ha garantizado la continuidad al frente de Izquierda Unida (IU) en la provincia de Cádiz después de que la otra candidatura presentada, y que lideraba la portuense Alexandra Ruiz, haya aceptado integrarse en una lista de consenso. La nueva dirección del partido quedará formalizada en la XVIII Asamblea Provincial que IU celebrará el próximo 19 de julio.

En un comunicado, Izquierda Unida Cádiz ha asegurado este martes que la organización "ha dado un paso firme hacia su unidad interna y su fortalecimiento” con la consolidación de una única candidatura de consenso que aúna las sensibilidades de las listas presentadas inicialmente por Jorge Rodríguez y por Alexandra Ruiz.

Jorge Rodríguez fue elegido coordinador provincial de IU en junio de 2021 en sustitución de Manuel Fernando Macías, que aún era entonces alcalde de Medina Sidonia y que renunció a la reelección. Rodríguez, ex alcalde de Trebujena, superó por apenas tres puntos de diferencia (50,9% frente a un 47,8%) al otro candidato que se presentó y que era el concejal de El Puerto y ex diputado nacional José Luis Bueno. Este año, sin embargo, no habrá votaciones internas al cerrarse la referida lista de consenso.

La formación política ha puesto énfasis en "la alta voluntad de negociación y de entendimiento” de ambas partes para llegar finalmente a una candidatura unitaria en la provincia de Cádiz que liderará Jorge Rodríguez. Para la organización, se trata de “una respuesta responsable ante los desafíos que vive la izquierda en Cádiz, marcada por el avance de las fuerzas conservadoras y de extrema derecha en numerosos municipios de la provincia”.

El acuerdo alcanzado parte de una visión compartida y que se concreta en la premisa de que “la prioridad debe ser la lucha contra la precariedad, el desempleo, el deterioro de los servicios públicos y el abandono institucional que sufren los barrios y pueblos gaditanos”. Ante esta realidad, ambas candidaturas han coincidido en la necesidad de “evitar frentismos internos” y de apostar por “la consolidación de una Izquierda Unida fuerte, cohesionada y al servicio de la gente trabajadora”.

“El momento político que vivimos nos exige altura de miras, responsabilidad y generosidad. Este acuerdo no es una concesión entre partes, sino una apuesta decidida por la construcción colectiva y la defensa de un proyecto transformador para Cádiz”, han declarado ambos portavoces.

Según la propia organización, el acuerdo ha sido elaborado “no solo como una candidatura de unidad, sino que marca una hoja de ruta para el trabajo político y organizativo en los próximos años, alineada con los acuerdos de la XXV Asamblea Andaluza y la XX Asamblea Federal de Izquierda Unida”. De esta manera, ambas partes se comprometen a desarrollar una línea política común centrada en “el empleo digno, el derecho a la vivienda, los servicios públicos, el feminismo, la transición ecológica y la memoria democrática”. Asimismo, se subraya la necesidad de “generar espacios de formación, participación real de la militancia y una organización que esté pegada al territorio, cercana a los problemas concretos de la ciudadanía y con capacidad para construir poder popular desde abajo”.

De cara a este proceso asambleario, IU Cádiz se reivindica como “una herramienta útil, no solo para sus militantes, sino para el conjunto de la mayoría social trabajadora de la provincia”. A su vez, el consenso logrado se transmite también en la defensa de la idea de que “el debate ya no es unidad sí o no, sino cómo construir un espacio común, estable y transformador, capaz de disputar la hegemonía a la derecha y construir alternativas reales desde la izquierda”.

Con este paso, IU Cádiz refuerza su apuesta por una dirección política “compartida, sólida y con capacidad de intervención en el complejo ciclo político que se abre, con especial atención al ámbito municipal”.

Una vez proclamada la candidatura unitaria se celebrarán las asambleas locales y comarcales, en las que se debatirá el informe de gestión de la dirección saliente y quedarán elegidos los delegados y delegadas de toda la provincia que acudirán a la XVIII Asamblea Provincial de Izquierda Unida Cádiz del próximo 19 de julio.