IU pregunta a la Junta por las 28 villas turísticas cerradas de Grazalema

Izquierda Unida ha anunciado que reclamará a la Junta de Andalucía que aclare los planes que tiene para las 28 villas que permanecen cerradas en el complejo Villa Turística de Grazalema desde hace más de una década. Este asunto ha sido abordado hoy en el propio municipio en un encuentro mantenido por la parlamentaria de IU y portavoz de Por Andalucía, Inma Nieto, el coordinador provincial de Izquierda Unida en Cádiz, Jorge Rodríguez y representantes de IU en Grazalema, con una representación sindical de la Villa Turística.

Nieto ha anunciado que llevará este asunto al Parlamento de Andalucía para conocer las razones por las que siguen cerradas 28 villas de un complejo de tan importante como este en plena Sierra de Cádiz y cuya reapertura supondría un nuevo impulso al desarrollo turístico y laboral de la zona. Para Nieto, mantener estas villas cerradas “no es una opción, sea para fortalecer a la empresa y fortalecer la oferta turística del pueblo, sea para dar satisfacción a la demanda creciente que tiene de vivienda para la población residente, la Junta de Andalucía tiene que mover ficha y tiene que toma una decisión, que no puede ser mantenerla cerrada, deteriorándose y haciéndole mucha falta al pueblo”.

De acuerdo con la información facilitada a IU por David Román, delegado sindical de CCOO en la Villa Turística, el complejo mantiene abierta actualmente la totalidad de habitaciones del hotel -24 habitaciones-, así como 10 de las villas existentes -28 están cerradas.

En cuanto al personal, la plantilla la integran actualmente 18 personas, de los que 14 están actualmente en activo de la plantilla original; de éstos, sólo dos trabajadores están al 100%, el personal de concina, recepción y sala está al 80% y el personal de pisos está al 65%. Para el comité de empresa, la reapertura de la zona cerrada podría suponer la recuperación de los niveles de trabajo al 100% para toda la plantilla y la necesaria ampliación de personal, ya que apuntan que con la plantilla actual sería imposible que volvieran a poner en funcionamiento las villas cerradas actualmente.

Para Salvador Román, en representación de IU Grazalema, es fundamental que el Gobierno andaluz aporte una solución a un recurso turístico que se está viendo deteriorado cada año que pasa y plantea que, “en caso de que la Junta de Andalucía desista finalmente de reabrir esta parte del complejo turístico, podría plantearse la posibilidad del cambio de uso y la incorporación al parque de vivienda pública del pueblo, que tanta falta hace para nuestros jóvenes, cualquier cosa antes que ver deteriorarse 28 casas”.

Precisamente este ha sido otro de los asuntos que los representantes de IU Grazalema han trasladado al coordinador provincial de IU Cádiz y a la parlamentaria andaluza, la falta de oferta de vivienda que ofrece el municipio y la escasez de oferta pública, “más de 25 años desde que se construyeron las últimas viviendas públicas”, denuncia. Nieto ha tomado nota igualmente de este problema, así como de la peligrosidad que presentan gran parte de las carreteras de la comarca o de la falta de infraestructuras sanitarias o la falta de pediatras, “una situación que, lamentablemente se repite en el mundo rural de Andalucía y la Sierra de Cádiz, lamentablemente, no es una excepción”, por lo que se ha comprometido a trasladar al Gobierno andaluz todas estas demandas de la zona. La portavoz parlamentaria ha indicado que “este es un ejemplo palpable de la dejación del Gobierno de Moreno Bonilla y el poco cuidado que tiene en fijar población y en generar oportunidades de empleo y de riqueza para nuestra gente y darles un porvenir a los jóvenes”.

Por su parte, el coordinador provincial de IU Cádiz, Jorge Rodríguez, ha constatado “la realidad compleja” que vive en el día a día la población de la Sierra de Cádiz y ha señalado que el Gobierno del Partido Popular en la Junta de Andalucía “no hace más que perjudicar de forma clara al mundo rural, porque no garantiza unas condiciones de educación de calidad -al dejar que se pierdan líneas y no garantizar la bajada de la ratio-, donde faltan médicos en los centros de salud y no se garantiza una presencia médica suficiente”. Considera el dirigente provincial que “vivir en zonas rurales, cada vez es más complicado si el Gobierno de la Junta sigue sin invertir en infraestructuras, en una movilidad más sostenible o en garantizar el acceso al transporte; son sitios maravillosos para el turismo, para disfrutar, para el medio ambiente, pero es necesario poder seguir viviendo, que las familias puedan seguir viviendo y la juventud no se emancipe fuera de la localidad”, aunque para ello, ha apuntado que es necesario, “gobiernos valientes que apuesten por los servicios públicos y acerquen esa realidad a los municipios de la Sierra de Cádiz”.