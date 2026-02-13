IU pide que se rebaje de 35 a 10 las peonadas necesarias para que los jornaleros puedan cobrar el subsidio tras las borrascas

La portavoz municipal de Izquierda Unida en Sanlúcar y alcaldesa de la ciudad, Carmen Álvarez, ha solicitado al Gobierno central la reducción de 35 a 10 peonadas necesarias para que los trabajadores del campo puedan acceder al subsidio agrario. La petición ha sido trasladada mediante una carta remitida al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Según ha explicado Álvarez, la medida se fundamenta en el impacto que las sucesivas borrascas registradas en las últimas semanas han tenido sobre la actividad agraria en el municipio, paralizando los trabajos en el campo y dificultando que numerosos jornaleros puedan completar el número mínimo de jornadas exigidas.

“A numerosos sanluqueños les faltan peonadas para acceder al régimen agrario porque no están trabajando debido a las numerosas borrascas de las últimas semanas”, ha manifestado la alcaldesa, quien ha recordado que Sanlúcar es el municipio de la provincia de Cádiz con mayor número de cartillas agrarias.

Desde IU se subraya la relevancia que el régimen agrario para trabajadores eventuales por cuenta ajena tiene en la economía local, de la que dependen cientos de familias. En este contexto, la formación considera urgente que se articulen medidas de apoyo y financiación para los sectores productivos esenciales del municipio, entre ellos la agricultura.

Como medida inmediata, IU plantea la reducción temporal del número de jornadas reales cotizadas exigidas para acceder tanto al subsidio por desempleo como a la renta agraria, así como la habilitación de ayudas específicas para agricultores, cooperativas y mercados agrícolas.

La portavoz municipal ha recordado que en 2024, debido a la sequía, el número de peonadas requeridas ya fue reducido de 35 a 10, por lo que considera que, ante la actual situación derivada de las borrascas, la adopción de una medida similar estaría justificada. Según ha señalado, existen cultivos inundados y daños en explotaciones agrarias, lo que agrava la situación del sector.

Álvarez ha indicado asimismo que el Gobierno municipal mantiene contacto con cooperativas y mercados para trasladar a las administraciones competentes la necesidad de ayudas. Finalmente, ha señalado que también se han solicitado apoyos al Ejecutivo central y a la Junta de Andalucía para otro sector estratégico de la economía local, como es la pesca.