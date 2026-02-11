Los temporales mantienen a la flota de Sanlúcar y del Golfo de Cádiz casi tres semanas sin faenar

La Cofradía de Pescadores de Sanlúcar de Barrameda ha alertado de las graves consecuencias económicas y sociales que está provocando la inactividad casi total de la flota pesquera local y del Golfo de Cádiz, que acumula ya casi tres semanas sin salir al mar debido a los continuos temporales, borrascas y episodios de mal tiempo que afectan al litoral gaditano.

Las condiciones meteorológicas adversas han impedido la actividad por motivos de seguridad, provocando una paralización forzada de la pesca y, con ella, la ausencia total de ingresos para armadores y tripulantes. Según datos del propio sector, desde el 1 de enero hasta la fecha la flota artesanal apenas ha trabajado entre tres y cuatro días, mientras que la flota de arrastre lo ha hecho como máximo ocho o nueve jornadas en lo que va de enero y febrero de 2026.

Desde la Cofradía advierten de que el impacto de esta situación va mucho más allá de los profesionales del mar, afectando a toda la cadena de valor vinculada a la pesca: la lonja de Bonanza, el transporte, la comercialización, la industria auxiliar, la restauración y, en definitiva, a la economía local. Todo ello mientras los costes fijos continúan acumulándose, como las cotizaciones a la Seguridad Social, el mantenimiento de las embarcaciones, los seguros y otros compromisos financieros.

Ante este escenario, la Cofradía de Pescadores ha reclamado a las administraciones autonómica y estatal que reconozcan la excepcionalidad de la situación y articulen medidas extraordinarias de apoyo que permitan amortiguar las pérdidas y garantizar la continuidad de la actividad cuando el mar vuelva a permitir faenar. El sector insiste en que no solicita privilegios, sino respuestas proporcionales para evitar que una crisis coyuntural acabe teniendo consecuencias estructurales sobre el empleo y la pesca tradicional en el Golfo de Cádiz.

En esta línea, la alcaldesa de Sanlúcar, Carmen Álvarez, ha mostrado públicamente su preocupación y ha trasladado esta problemática tanto al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación como a la Junta de Andalucía, solicitando ayudas extraordinarias para el sector pesquero y la Cofradía. Asimismo, ha anunciado la presentación de una moción en el pleno municipal de febrero para instar a la Administración autonómica a respaldar económicamente a un sector que considera un motor esencial de empleo y riqueza para la ciudad.