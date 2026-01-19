La flota de Sanlúcar volverá a la normalidad tras las adaptaciones del Reglamento de Control de Pesca

La flota pesquera del puerto de Sanlúcar de Barrameda, y del Golfo de Cádiz, ha decidido retomar su actividad tras la reunión celebrada este lunes con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en la que se adaptaron algunas de las medidas más controvertidas del Reglamento de Control de Pesca de la Unión Europea. La flota había paralizado su actividad el lunes y martes de la semana pasada en señal de protesta, además de hacerlo también en la jornada de este lunes, ante la entrada en vigor el pasado 10 de enero de nuevas obligaciones que resultaban difíciles de cumplir para las flotas de bajura.

Entre las medidas que habían generado mayor rechazo se encontraban la obligación de notificar con al menos cuatro horas de antelación la llegada a puerto y el registro de las capturas desde el primer kilo, exigencias que los pescadores consideraban desproporcionadas y poco adaptadas a la operativa diaria en embarcaciones pequeñas, con jornadas cortas y venta inmediata del pescado fresco.

Durante la jornada del lunes, los representantes del sector se reunieron con el Ministerio en un encuentro que duró aproximadamente dos horas. La Cofradía de Pescadores de Sanlúcar no pudo asistir de manera presencial debido a las consecuencias del accidente ferroviario en Adamuz, Córdoba, participando online en la reunión.

Las conclusiones de la reunión han sido valoradas positivamente por los pescadores:

Preavisos: los barcos avisarán su llegada a puerto según su operativa, sin exigencia de tiempo mínimo. Habrá días en los que se avisará con dos horas de antelación y otros con media hora , dependiendo de la distancia al puerto.

los barcos avisarán su llegada a puerto según su operativa, sin exigencia de tiempo mínimo. Habrá días en los que se avisará con y otros con , dependiendo de la distancia al puerto. Registro de capturas: las anotaciones desde el kilo cero se mantendrán, pero como estimaciones, sin sanciones si se producen errores de hasta un 10–20 %. Para inspecciones se tomará como referencia el resultado final de la marea, cuando se declara el desembarque en puerto.

Tras estas adaptaciones, los pescadores retomarán su actividad esta noche y la flota volverá a operar con normalidad. La medida representa un compromiso del Ministerio con la realidad de las pesquerías de bajura, conciliando las obligaciones europeas con la operativa diaria y la seguridad de los profesionales del mar. "La reunión ha sido bastante positiva, esperamos que ahora haya una aplicación progresiva y poder estar en continuo contacto con el Ministerio para evitar cualquier problema y que la normativa se aplique en beneficio de los pescadores", han trasladado desde la Cofradía de Pescadores de Sanlúcar.