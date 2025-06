Investigan a seis facultativos de centros médicos en Cádiz por dar informes falsos de aptitud psicofísica para el uso de armas

La Guardia Civil de Cádiz investiga a seis personas, directores de centros de reconomiento, médicos y psicológos, por actividad fraudulenta en la concesión de informes para el manejo de armas. Estos emitían informes de aptitud psicofísica de manera irregular al no contar los clientes con las condiciones necesarias o ni siquiera estar presencialmente en la supuesta prueba de reconocimiento superada. A los investigados se les imputan los delitos de falsedad documental y estafa, y en ciertos casos el delito de intrusismo profesional o usurpación de identidad.

Tal como informa el Instituto Armado en un comunicado de prensa, la Operación Medicis II llevada a cabo por la Guardia Civil de Cádiz ha detectado hasta 21 personas con licencias de armas sin los requisitos médicos, los cuales ya han sido revocados. Estas irregularidades fueron descubiertas por los agentes que integran Intervención de Armas y Explosivos de la Guardia Civil de Cádiz, quien tiene la competencia para conceder y renovar permisos de armas. Estas irregularidades en los informes de aptitud psicofísica expedidos en varios centros de reconocimiento médico de la provincia permitieron el inicio de las investigaciones, lo que llevó a inspeccionar algunos centros.

Las pesquisas de la Guardia Civil acabaron centradas en dos centros de reconocimiento, cuyas actividades ilegales llevaron a la investigación de seis personas, tres por centro. A estos se les imputan delitos de falsedad documental, otro de estafa y a algunos se les atribuye delitos de intrusismo profesional y usurpación de identidad.

Los informes psicofísicos para armas se concedían sin realizar los exámenes

En total se han inspeccionado 12 centros, donde se han detectado 14 infracciones administrativas graves y muy graves. Los lugares bajo sospecha fueron vigilados durante meses, lo que llevó a descubrir que algunos informes de aptitud se estaban concediendo sin que realmente se hubieran realizado los reconomicientos médicos que solicita la ley. En otros casos, se percibe que se habían concedido informes favorables sin que esos profesionales tuvieran el título o que se daba el aprobado a una prueba sin realizarla presencialmente. También destaca la Guardia Civil en su nota de prensa que un farmacéutico jubilado llegó a validar la capacidad visual de la persona interesada exámenes para determinar la capacidad visual del interesado.

Los propios clientes al salir de las clínicas afirmaban que no habían pasado realmente ningún reconocimiento médico o que no habían sido vistos por el profesional que marca la ley. De esta forma, se daban casos de chequeos parciales en los que se ocultaban algunas patologías crónicas que resultan definitivas para obtener un Apto o No Apto en la emisión de un informe.

Asimismo, la Guardia Civil sostiene que estas prácticas de conceder de manera indiscriminada el apto para usar un arma suponen una competencia desleal respecto a otros centros médicos que sí cumplen con la normativa legal. En España, es necesario contar con informes psicofísicos favorables, aprobados en centros médicos, para la conducción, uso de armas, ser vigilante de seguridad, manejar un barco o la tenencia de un animal peligroso, entre otras cosas.

El número de personas con informes falsos para el manejo de armas

Los trabajos realizados por la Guardia Civil permitieron poner en duda los certificados de aptitud de hasta 38 personas. La Benemérita ha solicitado a la Delegación Territorial de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía en Cádiz que acredite sus condiciones psicofísicas de estos. Hasta el momento, 21 de ellos no disponían de las condiciones necesarias o renunciaban a las licencias antes de pasar por la inspección médica.

Según resalta la Guardia Civil, para la consecución de este operativo ha sido fundamental la colaboración y el contacto estrecho con la Jefatura Provincial de Tráfico de Cádiz y la Delegación Territorial de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía en Cádiz.

La Guardia Civil recuerda la gravedad de emitir certificados de este tipo por las consecuencias sociales de que una persona que no esté capacitada pueda tener un arma o conducir un coche o barco sin estar preparado.