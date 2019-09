La industria naval gaditana se muestra ante las armadas más importantes

La industria naval de Cádiz y lo que es capaz de hacer se muestra ante las armadas más importantes del mundo en el llamado Offshore Patrol Vessels, el encuentro anual de la industria naval militar que se celebra en el Parador Atlántico hasta este jueves.

"Es importantísimo para todos nosotros. Es abrir una ventana al mundo, porque las armadas más importantes están en esa sala, y verán la construcción naval, civil y militar que se hace aquí", ha comentado Diego Chaves, presidente del Clúster Marítimo Naval Cádiz (CMNC).

Chaves ha señalado esta mañana que la cita, liderada por el clúster, que representa a empresas especializadas del sector, "nos pone por primera vez en el punto de mira a nivel internacional". "Hay mucho trabajo detrás y que haya 200 inscritos ya es un éxito". Cuando hay carga de trabajo en los astilleros, han recordado desde el clúster,, hay 10 o 12 mil personas trabajando en la Bahía y quieren seguir dando calidad y ser el motor que siempre han sido para la zona.

Durante estas jornadas, se abordarán los retos del sector de la construcción naval militar y los desafíos futuros de los buques militares: automatización, sistemas de combate, comunicaciones, integración de plataformas no tripuladas y preparación para múltiples misiones, entre otras prioridades. El programa incluye jornadas técnicas que abarcan la visión de toda la cadena de producción de los buques navales militares. Además, se les enseñará a empresas y militares, de hasta 30 marinas, los astilleros gaditanos, la división de sistemas de Navantia o la Base Naval de Rota, lo que es una "magnífica oportunidad" en palabras de Sofía Honrubia, directora comercial de Navantia, para enseñar "lo que somos capaces de hacer".

Como los buques de acción marítima, los BAM. El Almirante de la Flota, Manuel Garat -también presente como muestra del apoyo de la Armada española- lo ha puesto de "ejemplo de lo que industria puede hacer". Y que "no sólo son buques para labores bélicas en un momento dado sino que tienen gran protagonismo en la seguridad y la administración marítima, con el que el resultado de sus construcciones se ve de una manera más práctica".

El Clúster Marítimo Naval de Cádiz podrá exponer estos días "los casos éxito de Navantia y su cadena de suministro en la Bahía de Cádiz, participando de manera conjunta los distintos actores del sector: tractora, empresas auxiliares e instituciones".

La ansiada formación

Diego Chaves ha señalado el esfuerzo de las empresas gaditanas para adaptarse a la vanguardia e ir de la mano de al empresa tractora que es Navantia. "No sabemos lo que tenemos dentro de la Bahía", ha afirmado, recalcando la calidad y profesionalidad.

Por eso, ha insistido también en una petición de viene de atrás, en la formación de los trabajadores. "La formación no puede salir solo y exclusivamente del bolsillo del empresario, llevamos mucho tiempo intentando que sea un pilar importante y no hemos encontrado la manera", ha lamentado. "En interiorismo de buques, ha puesto de ejemplo al ser preguntado por la posibilidad de entrar en el mercado del interior de los cruceros, "no hay formación y ese tipo de trabajo viene contratado de fuera". "También teniendo en cuento que vienen por 50 euros al día y eso es inviable. Por eso hay que dar un pasito más con personal cualificado".

Desde la Agencia IDEA,Carmen Sillero, ha recordado la apuesta de la administración "por la fabricación avanzada, por ayudar a que nuestras empresas estén en los programas internacionales más importantes" y una industria de defensa que tiene "un carácter dual muy importante, siempre de la mano de Navantia y en colaboración con el Ministerio de Defensa".