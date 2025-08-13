Incendio en Tarifa, en directo: el fuego queda estabilizado; se completa el regreso de todos los desalojados

Durante la noche, los efectivos de emergencias que trabajan en la zona han dado por estabilizado el incendio que arrasa desde el pasado lunes una zona muy turística de Tarifa, con Atlanterra y Zahara de los Atunes como puntos más destacados. Las labores de contención de las llamas han dado sus frutos esta noche, a eso de las 22:30 horas, momento en el que también se ha podido rebajar el Plan de Emergencias, que ha pasado de nivel operativo 1 a 0.

También destacado de la noche ha sido el completo retorno a sus residencias del resto de desalojados que no pudieron hacerlo durante este jueves, una jornada que dejó como noticia destacada las "sospechas fundadas" de la Junta de Andalucía de que este fuego había sido intencionado.