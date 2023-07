La huelga del Metal en Cádiz sigue adelante

La Federación de Empresas del Metal de Cádiz (FEMCA) y la Asociación de la Industria Auxiliar Naval (IAN) han insistido este viernes en que la huelga convocada por la Coordinadora de Trabajadores del Metal (CTM) es ilegal y han trasladado de manera detallada sus argumentos en el seno de la reunión mantenida en la sede del Sercla, donde no se ha llegado a ningún acuerdo, por lo que la convocatoria de huelga sigue adelante a partir del próximo lunes.

En primer lugar, consideran que la CTM no tiene "representación alguna" en ninguna de las empresas del sector. "De los 960 delegados sindicales, ninguno en toda la provincia es de este sindicato. Los empresarios aseguran que no tienen legitimidad para convocar al no representar a ningún trabajador", dicen.

Por otra parte, según FEMCA e IAN, el contenido de la convocatoria de huelga está centrado en los cuatro trabajadores despedidos de la subcontrata Mecamansol. "Para las organizaciones empresariales, este asunto está siguiendo los trámites administrativos y laborales oportunos, con continua interlocución con los cuatro afectados, ofreciéndoles empleos y trabajos alternativos que están rechazando, por lo que no tiene explicación que se convoque una huelga por este asunto", apuntan sendas organizaciones.

FEMCA asegura desconoce a día de hoy cuáles son las reivindicaciones concretas, "ya que se utilizan una serie de generalidades, de definiciones amplias y de inconcreciones, que durante la reunión en la mesa negociadora tampoco han sabido concretar, por lo que no se ha llegado a conocer cuáles son sus peticiones reales".

Explican que la CTM ha propuesto en la mesa la creación de una comisión de seguimiento del cumplimiento del convenio colectivo, en la que ese sindicato pudiera estar presente. Este petición ha sido rechazada por los empresarios porque "no se puede vulnerar el derecho de los trabajadores a elegir a las personas y a las entidades que libremente tienen que representarlos en los distintos foros y en las distintas mesas de trabajo. Si quieren participar, tendrán que llevar a cabo las gestiones de otros sindicatos que sí tienen representación y, por lo tanto, se les permite esa interlocución".

Los empresarios han decidido demandar al sindicato "por huelga ilegal". Recuerdan que contra ella se ha pronunciado el 87% de las plantillas de las industrias auxiliares en unas votaciones propiciadas por los otros sindicatos, libres y secretas. Insisten en que estos trabajadores a partir del lunes "querrán acceder a su puesto de trabajo". "Si esto es así y no lo consiguen, será más un problema de orden público, civil o social, más que del ámbito laboral similar al que originó el primer cierre patronal de la industria auxiliar de la historia hace ahora dos años".

FEMCA e IAN pide que Navantia, como empresa tractora, tome "decisiones para asegurar en sus instalaciones el libre acceso sin amenazas, violencia o coacciones" a partir del próximo lunes. FEMCA añade que CTM debería haber valorado antes la convocatoria la repercusión "tan grave" que ha tenido ya, pues se han "anulado contratos que iban a suponer una carga de trabajo muy interesante para la bahía de Cádiz" y que a día de hoy se han perdido. Según el comité, el anuncio de huelga ha hecho que se hayan cancelado los trabajados de tres barcos en este astillero, lo que ha provocado ya que un centenar de empleados de la industria auxiliar se quede sin empleo.