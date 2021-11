Huelga del metal en Cádiz: El sector del Metal de Sevilla firma su convenio colectivo

En plena huelga en la provincia de Cádiz, La Federación de Empresarios del Metal, Fedeme, y las centrales sindicales CCOO y UGT han firmado este miércoles el nuevo convenio colectivo siderometalúrgico de Sevilla, con vigencia hasta 2023, que afecta a 7.288 empresas y 72.547 trabajadores en la provincia, en virtud del cual se mantiene la jornada laboral vigente y se aprueban incrementos salariales graduales, siendo del 1,5% desde el mes de julio 2021; del 1,6% en 2022 y del 1,8% en 2023, con mecanismos de revisión al IPC real.

En una nota de prensa, Fedeme ha explicado, igualmente, que el nuevo convenio mantiene los quinquenios por antigüedad durante dos años, vinculando su aumento a partir de 2023 al incremento salarial anual, "desvinculando este concepto definitivamente del Salario Mínimo Interprofesional (SMI)". El convenio colectivo "no introduce", además, permisos no existentes hasta la fecha, mantiene el valor de la hora extra, no modifica la actual póliza de convenio y amplía el salario de nuevo ingreso, permitiendo su uso a las Empresas de Trabajo Temporal (ETT), entre otras cuestiones.

Finalmente, y en plena escalada del conflicto entre el sector del Metal de la Bahía de Cádiz con la patronal, el nuevo convenio mantiene "intacta" la cláusula de compensación, según la cual las empresas que vienen abonando a los trabajadores, en su conjunto y cómputo anual, salarios por encima de convenio "no estarán obligadas a aplicar los incrementos pactados".

El director gerente de la patronal, Carlos Jacinto Marín, ha asegurado que "el nuevo convenio colectivo es el resultado de un arduo trabajo desarrollado a lo largo de los últimos años, que no se circunscribe exclusivamente a lo meses que ha durado este proceso negociador, sino que es fruto de un ejercicio de entendimiento y responsabilidad en el que ha primado el equilibrio en el beneficio mutuo de empresas y trabajadores".

Por último, Marín ha apostillado que "las guerras no son buenas para nadie, tal y como desgraciadamente estamos comprobando con el conflicto generado en Cádiz, y patronal y sindicatos estamos obligados a entendernos, de ahí la importancia de la continuidad de las relaciones entre ambas partes".

Los acuerdos suscritos "ratifican íntegramente los contenidos del preacuerdo suscrito el pasado 25 de octubre", ha recordado Fedeme, que ha manifestado que, en un "entorno económico tan complicado como el actual, sumido en un escenario gravemente inflacionista, la valoración que se realiza de los pactos ratificados es especialmente positiva".

"Se ha conseguido superar, una vez más, un nuevo proceso negociador sin conflictividad sindical, en un momento social especialmente complejo y asumiendo exclusivamente contenidos razonables, coherentes con la situación y el futuro que a medio plazo tiene ante sí el sector", ha recalcado la patronal del Metal en Sevilla.

Al mismo tiempo, se ha conseguido "fortalecer" la figura del convenio colectivo sectorial del Metal de Sevilla como "herramienta eficaz para la gestión laboral de las pymes, garantizando que las empresas sevillanas metalúrgicas compitan en las mismas condiciones salariales y laborales, proporcionándoles estabilidad y un nuevo marco de paz social de tres años", ha abundado Fedeme.