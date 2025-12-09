Huelga de médicos en Cádiz: servicios mínimos en centros de salud, hospitales y urgencias

Los médicos de todo el país, y también de Andalucía y de la provincia de Cádiz, empiezan este martes 9 de diiembre una huelga de cuatro días, hasta el viernes 12 incluido, para mostrar su rechazo al borrador de Estatuto Marco que pretende aprobar el Ministerio de Sanidad. En Cádiz, unos 3.500 médicos trabajan en la sanidad pública y están llamados a secundar esta convocatoria, con la que quieren llamar la atención sobre los problemas que arrastra la profesión con plantillas insuficientes, sobrecarga asistencial o alta temporalidad, entre otros, y que afectará a la actividad diaria de consultas y otros servicios asistenciales.

Convocada por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) a nivel nacional y el Sindicato Médico Andaluz (SMA) en la comunidad autónoma, y que apoya el Colegio de Médicos de Cádiz, da continuidad a dos paros nacionales que se realizaron en junio y octubre. El SMA ha participado hasta la fecha en todas las acciones convocadas para exigir un Estatuto propio para la profesión médica y facultativa ante la "falta de voluntad negociadora" del Ministerio.

El presidente del SMA, Rafael Ojeda, destacaba hace semanas que los facultativos llevan años soportando unas condiciones laborales "intolerables y precarias, sin que sus reivindicaciones hayan sido atendidas", y declaraba que "tenemos un sistema sanitario basado en la explotación del médico, que ha devaluado nuestro liderazgo, nuestra figura y la relación médico-paciente" y "no vamos a parar hasta que se nos escuche".

Así, desde este miércoles, las consultas y las pruebas que no sean de urgencias se verán afectadas en los hospitales y centros de salud. Los servicios mínimos establecidos por la Consejería de Salud señalan garantizar "una actividad asistencial como la que se presta en un festivo en Atención Primaria (centros de salud) y hospitales". Y es que los convocantes creen que la huelga de este diciembre "será un éxito" porque los médicos se encuentran "más unidos que nunca" y reiteraba la petición de apertura de una mesa de negociación específica para la profesión médica "orientada a garantizar un futuro sólido para la sanidad pública y la dignidad de sus profesionales".

Ls protesta coincide con una severa ola de virus respiratorios y con las medidas preventivas implementadas por la Junta de Andalucía, que incluyen la recomendación del uso de mascarillas en centros sanitarios y residencias de mayores hasta el próximo 8 de enero, con posibilidad de prórroga según evolucione la temporada gripal.

Desde el Colegio de Médicos de Cádiz reiteraban hace unos días rsu respaldo a las legítimas demandas de los médicos andaluces y hacían un llamamiento a la unidad y participación responsable del colectivo en este contexto, con el objetivo de garantizar la dignidad profesional y la sostenibilidad del sistema sanitario. Consideran que las reivindicaciones planteadas responden a una situación sostenida de sobrecarga asistencial, deterioro de las condiciones de trabajo y ausencia de avances reales en la mejora del ejercicio profesional, lo que está generando un profundo malestar entre los facultativos.

Los servicios mínimos en el SAS

Para esos cuatro días de huelga, el SAS ha fijado unos servicios mínimos que implican "la garantía de una actividad asistencial como la que se presta en un festivo en Atención Primaria (centros de salud) y hospitales". Según recoge la orden publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, se establece que deben prestarse el 100% de las actividades que “habitualmente se presten en un domingo o festivo” y que “debe garantizarse el 100% de las guardias debidas y actividades de carácter urgente que se realicen en un domingo o festivo”.

Como "criterios comunes", tanto en Atención Primaria como en hospitales, "debe garantizarse el tratamiento a pacientes afectados por procesos que por su morbilidad requieran una asistencia inmediata, sin romper la continuidad asistencial".

Así, las consultas habituales tanto en los centros de salud como en los especialistas, así como pruebas diagnósticas que no sean consideradas urgentes se podrán ver afectadas para este martes, así como en los siguientes días hasta el viernes si no se desconvoca la protesta:

Centros de salud

De manera específica, en los centros de salud en los que haya un SUAP (servicio de urgencias), y en los que coincidan los horarios de asistencia, "no habrá servicios mínimos dado que la actividad de urgencias del centro será cubierta en el SUAP, como se hace los sábados, domingos o festivos".

En el caso de que los horarios no coincidan o que el centro de salud no tenga un SUAP, "se designará como servicios mínimos un médico para la atención exclusiva a la urgencia durante el horario de apertura habitual" del ambulatorio.

Urgencias en hospitales

En el caso de las urgencias hospitalarias, de manera específica, la orden del SAS establece que "los servicios mínimos serán atendidos por la plantilla habitual de médicos de las unidades de urgencias de un fin de semana o festivo".

Se podrá incrementar la dotación "con un máximo de hasta el 50% de los médicos de las urgencias hospitalarias que habitualmente haya un fin de semana" en función del número de Médicos Residentes (MIR) que tenga asignada la unidad. En los servicios de urgencias que tengan asignados menos de tres MIR "no se establece ningún tipo de refuerzo".

Situación similar en el caso de los ingresos, los cuidados continuos y los partos, que también contarán con la actividad propia de un domingo o festivo.

061

En el caso del 061, se fija un "90% en cada una de las franjas horarias de los turnos", y en el servicio de teleoperación de los centros adscritos a Salud Responde, el 75% de la plantilla en cada una de las franjas horarias de los turnos.

Los problemas de la profesión

Estos que siguen son, según MUD, los problemas que sufre la profesión y que la llevan a estos cuatro días de huelga:

1. Sobrecarga asistencial insostenible. Los médicos soportan actualmente agendas interminables de pacientes cada día mientras las listas de espera quirúrgicas, por ejemplo, no dejan de crecer (126 días de media). Esta presión asistencial, derivada de la falta de médicos, impide ofrecer una atención de calidad al paciente.

2. Plantillas insuficientes, precariedad y alta temporalidad. Contratos temporales como norma, guardias de 24 horas remuneradas por debajo de la hora ordinaria y sin descanso suficiente, salarios muy inferiores a la media europea…Todo ello hace imposible que el sistema atraiga el talento médico ni que lo retenga.

3. Agresiones físicas y verbales crecientes. 847 agresiones registradas solo en lo que va de 2025. La ausencia de medidas efectivas de protección y la impunidad de muchos agresores han convertido el ejercicio de la medicina en una profesión de riesgo.

4. Pérdida de poder adquisitivo acumulada superior al 30% desde 2009. Los médicos han sufrido una congelación salarial durante más de una década mientras la inflación y el coste de vida se disparan. Los médicos españoles son de los peor pagados de Europa occidental para igual nivel formativo y responsabilidad.

5. Intrusismo y desprofesionalización de la asistencia. Ante la falta de médicos, la administración opta por la delegación de funciones propias del médico a otros perfiles sin la formación ni responsabilidad legal correspondiente. Un hecho que pone en riesgo la seguridad del paciente.

6. Ausencia de diálogo real con las administraciones. El Ministerio de Sanidad se cierra en banda y se niega a abordar la reivindicación del Estatuto del Médico. La ministra llegó a calificar la propuesta como un “completo error”.